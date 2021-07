Motorola Edge 20 - otrzymamy jeszcze jeden telefon?

Wygląda na to, że Motorola planuje wypuścić cztery telefony z linii Edge 20. Czego możemy się spodziewać?

Spodziewamy się, że Motorola oficjalnie przedstawi światu serię smartfonów Edge 20 już za niecały tydzień, czyli 5 sierpnia. Już od jakiegoś czasu nie jest tajemnicą, że znajdą się w niej trzy urządzenia: podstawowa Motorola Edge 20, najmocniejsza Edge 20 Pro oraz Edge 20 Lite, która ma być najsłabszym i najtańszym urządzeniem.

Kolejne grafiki, prezentujące nam wszystkie trzy urządzenia udostępnił dzisiaj niezawodny leakster Evan Blass. Na swoim twitterowym profilu pokazał jak prezentują się plecki każdego z nich:

Ostatni raport portalu dealntech mówi nam jednak o tym, że amerykański producent dołączy do linii kolejny smartfon: Motorolę Edge 20 Fusion. Dziennikarze portalu dotarli do oficjalnych grafik, które zapewne mają towarzyszyć premierze telefonów.

W innym z dokumentów znaleźli oni jednak zapis, że smartfony Edge 20 Lite oraz Edge 20 Fusion posiadają dokładnie takie same oznaczenia. Możemy więc zakładać, że w rzeczywistości są one po prostu tym samym urządzeniem, tylko przeznaczonym na różne rynki, stąd inna nazwa. Jest to wyjątkowo często spotykany zabieg, jaki stosują producenci smartfonów, kiedy decydują się na wprowadzenie tego samego modelu w różnych regionach. Podobny zabieg zastosowało niedawno Xiaomi.

Co wiemy o nadchodzącej linii smartfonów Motoroli? Przede wszystkim będą różnić się procesorami. Za pracę podstawowej wersji odpowiadał będzie Snapdragon 778G, a najmocniejsza Motorola Edge 20 Pro posiadać będzie chip Snapdragon 870. Model Edge 20 Lite będzie jedynym, w którym nie uświadczymy procesora Qualcomm. Zamiast niego znajdziemy tam jednostkę MediaTek Dimensity 720 5G.

