Motorola Edge 30 wkrótce w Polsce. Znamy polską cenę urządzenia

Amerykańska marka zapowiedziała, że ich nowy smartfon zadebiutuje już 12 maja w Indiach. Polska data premiery nie jest jeszcze znana jednak możemy się spodziewać, że nie będzie ona przesadnie oddalona od wydania urządzenia na azjatyckim rynku.

Nowa Motorola zapowiada się jako urządzenie z średniej półki. Wyposażona zostanie w 6.5 calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz odświeżaniu z częstotliwością 144 Hz. Dla potencjalnych użytkowników zapewne będzie to zachęcająca wiadomość, ponieważ droższy model Edge 30 Pro posiada ekran o takiej samej częstotliwości odświeżania obrazu. Urządzenie napędzał będzie Snapdragon 778G+ marki Qualcomm, wspierany przez 8GB RAM-u. Nowa Motorola ma oferować dwie wersje pojemności na dane użytkownika: mniejszą 128 GB oraz większa 256 GB. System funkcjonował będzie na najnowszym obecnie Androidzie 12 z autorską nakładką producenta - My UX. Smartfon wyposażony zostanie w dwa obiektywy o rozdzielczości 50 Megapikseli oraz jeden czujnik głębi o rozdzielczości 2 Megapikseli.

Officially Confirmed ☑️#Motorola Edge 30 launching on May 12, 2022 in India.



- 6.5" FHD+ OLED 144Hz refresh rate, 10Bit, HDR10+, DCI-P3

- Snapdragon 778G+

- 50MP+50MP+2MP

- 16MP

- 4000mAh 33 watt

- Android 12

- WiFi 6E, BT5.2, NFC

- 6.79mm thick

- 155 gram

- IP52#Moto pic.twitter.com/MWkcg2CCOh