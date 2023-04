Motorola Edge 40 zadebiutuje w czterech kolorach. Jeden z nich szczególnie przypadł mi do gustu

Nowy flagowiec prezentuje się naprawdę świetnie, a zdecydowanie najlepiej według mnie wygląda model z zielonymi pleckami.

Kilka dni temu pisałem dla was o nowej Motoroli Edge 40 Pro, czyli jednym z topowych flagowców, który znalazł się właśnie w przedsprzedaży. Jako, że ten konkretny model trafił na testy do mojego redakcyjnego kolegi, to nie miałem okazji sprawdzić, jak prezentuje się on na żywo. Z tego względu obejrzałem mnóstwo materiałów na temat smartfona i mój wniosek jest prosty - to naprawdę piękne urządzenie.

Motorola od dłuższego czasu jest jednym z niewielu producentów, którzy nadal tworzą flagowce z zagiętymi ekranami. W modelu Edge 40 Pro marka poszła o krok dalej i delikatne zakrzywienie obecne jest nie tylko na bokach wyświetlacza, ale i na górnej oraz dolnej krawędzi. W sieci pojawiły się również fotografie, na których pozuje podstawowy wariant urządzenia, czyli wersja pozbawiona dopisku "Pro". Według popularnego lekastera, który udostępnił zdjęcia na swoim twitterowym profilu (Roland Quandt), bazowy model będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, czerwonym, niebieskim oraz zielonym.

Trzeba przyznać, że każdy z nich prezentuje się naprawdę dobrze, co jest zapewne zasługą smukłej konstrukcji samego urządzenia. Uważam również, że Edge 40 posiada o wiele ładniejszą wysepkę z obiektywami niż wariant oznaczony jako Pro (droższy model możecie sprawdzić w moim tekście na jego temat). Ze wszystkich wersji kolorystycznych najbardziej przypadł mi do gustu zielony model, który - w przeciwieństwie do czerwonego - wyróżnia się na tle pozostałych, ale robi to w bardzo subtelny sposób.

Niestety nie wiemy jeszcze, w jakiej cenie zadebiutuje nowa Motorola Edge 40. Możemy jednak zakładać, że nie powinien to być bardzo drogi smartfon, ponieważ model Pro jest obecnie dostępny za 4799 zł. Co więcej, cena ta dotyczy wersji wyposażonej w 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Sprawdźmy, jak kwota, w której zadebiutował flagowiec, ma się do cen pozostałych topowych smartfonów z tego roku (pod uwagę wezmę warianty wyposażone w podobną przekątną ekranu oraz podobną ilość pamięci).

Motorola Edge 40 Pro 12/256 GB (6.67-cala)

Cena: 4799 zł / Link

OnePlus 11 16/256 GB (6.7-cala)

Cena: 4899 zł (4499 zł z kodem znajdującym się na stronie) / Link

Galaxy S23 Plus 8/256 GB (6.6-cala)

Cena: 5799 zł (5299 zł z kodem znajdującym się na stronie) / Link

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB (6.67-cala)

Cena: 6299 zł / Link

Trzeba przyznać, że cena nowej Motoroli Edge 40 Pro wydaje się bardzo atrakcyjna, kiedy spojrzymy na kwoty, które trzeba zapłacić za flagowce Samsunga czy Xiaomi.