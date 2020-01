Motorola Edge+ może być kolejnym flagowcem marki

Wczoraj nastąpiła oficjalna prezentacja Razr, który jest pierwszym flagowcem Motoroli na ten rok. A już dzisiaj pojawiła się wieść o kolejnym. Ma mieć nazwę Edge+.

Wraz z odrodzeniem smartfona Razr, Motorola chce wrócić do gry na rynku. Ostatni flagowiec tej marki trafił do sprzedaży w 2017 roku, a od tego czasu nie pokazano praktycznie nic ciekawego - w przeciwieństwie do konkurencji, która po prostu zasypuje świat swoimi modelami. Przedsprzedaż składanego Razr rozpocznie się 26 stycznia, a 6 lutego urządzenie będzie ogólnodostępne. Trudno zatem na razie powiedzieć, jakie jest nią zainteresowanie, jednak doskonale znany specjalista od przecieków, czyli Evan Blass aka @evleaks, już podzielił się na Twitterze informacją, że kolejny flagowy model znajduje w produkcji.

Według niego ma on nazwać się Motorola Edge+ i w tej chwili inżynierowie producenta mają właśnie nad nim pracować. Jako że to dopiero pierwszy zwiastun, nie znamy praktycznie żadnych szczegółów na temat jego specyfikacji. Sam Blass podał tylko, że wyświetlacz będzie mieć otwór na obiektyw aparatu przedniego. Zgadza się to z tym, o czym producent wspomniał jeszcze w zeszłym roku, kiedy deklarował, że interesują go telefony bez notchy. Oczywiście na jakiekolwiek oficjalne informacje na ten temat przyjdzie nam jeszcze poczekać - chyba, że nastąpią kolejne przecieki w najbliższym czasie.