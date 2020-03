Motorola Edge+ - przeciek potwierdza obiektyw 108 Mpix i wyświetlacz waterfall

Dzisiaj do sieci trafiły pierwsze rendery nowego flagowca firmy Motorola, czyli Edge+. Pojawiły się także nowe informacje o jego specyfikacji.

Motorola jeszcze nie zaprezentowała oficjalnie flagowca, a rendery udostępnił na Twitterze znany z dostarczania podobnych informacji użytkownik o pseudonimie @evleaks. Pokazują nam one wyświetlacz AMOLED typu waterfall, czyli rozlewający na boki urządzenia, z otworem na obiektyw aparatu przedniego. Rozmiar wyświetlacza to 6,67", a jakość obrazu to FullHD+ z odświeżaniem 90 Hz. Z tyłu wyraźnie wystaje pole obiektywów. Z tego, co podano, główny to 108 Mpix, a towarzyszą mu teleobiektyw 8 Mpix z zoomem optycznym x3 oraz ultraszerokokątny x16. Z boku urządzenia widzimy przycisk zasilania oraz głośności. Motorola Edge+ ma być dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: błękitnej oraz bordowej.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, potwierdzają się poprzednie przecieki, mówiące o procesorze Snapdragon 865 z 12GB RAM. Ma pojawić się również edycja z procesorem Snapdragon 765G - nazwana po prostu Edge. A Edge+ będzie pierwszym flagowcem marki Motorola od paru lat. Ostatnim jak dotąd smartfonem premium Mbył Moto Z3, wprowadzony na rynek w sierpniu 2018 roku. Od tego czasu marka wypuszczała na rynek średniaki, cieszące się umiarkowaną popularnością. Jak na razie nie wiemy, kiedy model ten znajdzie się na rynku - epidemia koronawirusa nie pozwala na ustalenie konkretnych planów.

Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwszy ciekawy telefon marki w tym roku - w lutym zadebiutowała składana Motorola Razr.

Źródło: @evleaks