Motorola Edge+ - rendery ujawniają wyświetlacz waterfall

Flagowiec Motoroli nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale rendery, które trafiły dzisiaj do sieci, pokazują, że Edge+ będzie mieć trzy obiektywy aparatu oraz wyświetlacz waterfall.

Pierwsze wzmianki o smartfonie Motorola Edge+ pojawiły się pod koniec stycznia. Choć od tego czasu producent zaprezentował nowe modele, tego nie było wśród nich i nadal o nim milczy. Aczkolwiek na stronie Pricebaba opublikowano kilka renderów pokazujących, jak wygląda to urządzenie. Ujawniono także kilka informacji na temat jego specyfikacji technicznej. Jak widzimy to na poniższym renderze, urządzenie ma wyświetlacz rozlewający się na boki, czyli tzw. waterfall. W jego lewym, górnym rogu, widzimy niewielki otwór na obiektyw aparatu przedniego. Z tyłu trzy obiektywy aparatu tylnego z diodą LED znajdującą obok nich.

Źródło: Pricebaba

W dolnej części urządzenia umieszczono port UBS typu C oraz głośnik. Brak natomiast wejścia słuchawkowego 3,5 mm. Plotki donoszą, że w wyświetlaczu zostanie umieszczony skaner linii papilarnych.

Według źródła przecieku, wyświetlacz to 6,67", a jakość obrazu 2340x1080 pikseli, przy odświeżaniu 90 Hz. Procesor to Snapdragon 865, co oznacza wsparcie dla 5G. Spodziewamy się wersji mającej co najmniej 8GB RAM, a także baterii 5169 mAh. Oczywiście Motorola Edge+ będzie działać pod kontrolą systemu Android 10. Pozostaje tylko czekać cierpliwie na kolejne informacje na temat telefonu.

Źródło: XDA Developers, Pricebaba