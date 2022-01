Motorola Frontier - czy oto przywitamy nowego flagowca? Wiele na to wskazuje

W 2022 roku Motorola planuje wprowadzić na rynek nowy model smartfona o nazwie Motorola Frontier. Nowe urządzenie ma być wyposażone w 200 MP aparat główny i procesor Snapdragon najnowszej generacji... No właśnie. Czyli której?

Z najnowszego raportu opublikowanego na łamach TechnikNews wynika, że Motorola Frontier to urządzenie "nowej generacji" w pełnym tego słowa znaczeniu. Otóż okazuje się, że smartfon najprawdopodobniej będzie wyposażony w procesor o kodzie Snapdragon SM8475. Dla porównania, zeszłoroczny model Snapdragon 888 nosi nazwę SM8350, a starszy Snapdragon 865 - SM 8250. Logiczne wydaje się więc, że najnowszy procesor jest układem nowej generacji.

Niestety, nie jest to takie do końca pewne biorąc pod uwagę, że według licznych informacji, w tym roku ma pojawić się wersja Plus flagowego chipsetu. W związku z tym tak naprawdę nie ma pewności, czy tajemniczy Snapdragon SM8475 to Snapdragon 8 Gen 1, czy może wariant Plus.

Zobacz również:

Poza tym wiadomo, że Motorola Frontier ma być wyposażona w topowe podzespoły takie jak: 6,67-calowy wyświetlacz FHD+ OLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz od 8 do 12 GB pamięci RAM. Jeżeli zaś chodzi o wspomnianą już kamerę, smartfon z tyłu ma posiadać aparat Samsung HP1 o rozdzielczości 200 MP z ultraszerokokątnym obiektywem Samsung JN1 o rozdzielczości 50 MP i teleobiektyw 12 MP. Z przodu zaś ma znajdować się obiektyw do selfie o rozdzielczości 60 MP. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to godny konkurent dla innych flagowych smartfonów

.