Motorola Moto E5 Play trafia do sprzedaży w Polsce. Za ten smartfon zapłacimy tylko 399 zł

Na polskim rynku debiutuje bardzo podstawowy i jednocześnie przystępny cenowo smartfon Motorola Moto E5 Play. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 8.0 Oreo w wersji Go, czyli edycji przystosowanej do słabszej specyfikacji technicznej. Z pewnością i na takie telefony znajdą się chętni.

Warto na wstępie wyjaśnić, że specyfikacja techniczna oferowanego w Polsce modelu Moto E5 Play nieco różni się od tego, co mogliśmy zobaczyć przy okazji premiery kilka miesięcy temu. Okazuje się, że do Europy i Ameryki Łacińskiej trafia edycja nieco okrojona pod względem parametrów. Mamy bowiem do czynienia z ekranem IPS o przekątnej 5,3-cala, proporcjach 18:9 (2:1) i rozdzielczości FWVGA+ (960 × 480 pikseli). Pierwotnie producent zapowiadał 5,3 cala i rozdzielczość 1280 x 720 pikseli.

Motorola Moto E5 Play

Sercem Motoroli Moto E5 Play jest procesor Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz z układem graficznym Adreno 308, który ma do dyspozycji 1 GB RAM i 16 GB pamięci na dane użytkownika. Tu widać kolejną różnicę (początkowo telefon miał 2 GB pamięci RAM). Na szczęście nie zabrakło miejsca na kartę microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Sytuację ratuje nieznacznie obecność systemu Android 8.0 Oreo w wersji Go, ale nawet tutaj musimy się liczyć z zacięciami interfejsu. Przy tak symbolicznym rozmiarze pamięci RAM to nieuniknione.

Interesującym dodatkiem w tym przedziale cenowym jest obecność czytnika linii papilarnych. Na plecach smartfonu znajdziemy pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 MP z obiektywem o przysłonie f/2.2. Z przodu umieszczono drugi aparat do selfie (5 MP). Cieszyć może obecność wymiennej baterii o pojemności 2800 mAh. Przy takich parametrach powinna wytrzymać bez większych problemów cały dzień.

Jak wspomniałem na wstępie, sugerowana cena Motoroli Moto E5 Play w Polsce wynosi 399 zł. Mimo oczywistych mankamentów w postaci małej ilości pamięci RAM i niskiej rozdzielczości ekranu, telefon może się okazać hitem w segmencie niskobudżetowych urządzeń. Ma w zasadzie wszystko czego trzeba dziś do typowego funkcjonowania.