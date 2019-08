Motorola Moto E6 Plus - specyfikacja, data premiery, ceny (plotki i przecieki)

Motorola Moto E6 Plus to budżetowy smartfon, o którym póki co wiadomo tylko, że trafi za jakiś czas na rynek. W tym tekście gromadzimy wszystkie plotki i przecieki na jego temat - zobacz!

Spis treści

Moto E6 Plus - design

Pierwsze zdjęcia i rendery pokazują, że model ten będzie mieć notch w kształcie łzy, tak, jak Motorola Moto Z4 i Motorola One Zoom. Jego wyświetlacz jest płaski, z zaokrąglonymi rogami. Głośniczek umieszczono ponad notchem. Dolna ramka jest wyraźnie większa niż we współczesnych modelach. Po prawej stronie widzimy przycisk zasilania i regulacji głośności. Niestety, jak na razie nie wiadomo, jakie wejścia znajdą się w dolnej części urządzenia, ale skoro to budżetowiec, prawie na pewno możemy spodziewać się wejścia jack 3,5 mm, nie będzie raczej USB typu C - nie ma go ani Moto E5 Plus , ani Moto E6.

Motorola Moto E6 Plus - specyfikacja

Specyfikacja Moto E6 Plus jest jak na razie w większości tajemnicą. Prawdopodobnie pod wyświetlaczem umieszczono czytnik linii papilarnych. Sam wyświetlacz powinien mieć jakość obrazu co najmniej HD+ (720 x 1560 pikseli), a pod obudową znajdzie się pamięć eMMC o nieokreślonej pojemności. Całość ma działać pod kontrolą systemu Android 9 Pie z autorską nakładką Motoroli. Co podejrzewamy? Stawiamy na procesor MediaTek Helio P22, któremu towarzyszyć będzie 2GB RAM. Tylny aparat to 13 Mpix + 2 MPix, przedni - 8 Mpix. Obudowa wydaje się być wykonana z plastiku - co widać na zdjęciach, które umieścił chiński sprzedawca na portalu Alibaba, a które zamieszczamy.

Motorola Moto E6 Plus - data premiery i cena

Cena za Moto E6 zaczyna się od ok. 600 złotych, dlatego nie sądzimy, aby wersja "Plus" kosztowała więcej niż 800-850 zł.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji o smartfonie Motorola Moto E6 Plus.