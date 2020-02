Motorola Moto G Stylus - pełna specyfikacja w sieci

W sieci znalazła się pełna specyfikacja smartfona Moto G Stylus. Czy warto na niego czekać?

Informacje o pełnej specyfikacji smartfona Moto G Stylus pojawiły się w serwisie XDA Developers. Podano tam, że jest to wariant Moto G8 Power, a jego jednostkę centralną stanowi procesor Snapdragon 665. Ma na pokładzie system Android 10 i 4GB RAM, a jeśli chodzi o pamięć - dostępne będą dwie wersje: 64 i 128GB. Wyświetlacz to 6,36". Pokazuje obraz w jakości Full HD+, a w lewym, górnym rogu znajduje się otwór na obiektyw aparatu przedniego 25 Mpix. Z tyłu mamy obiektyw główny 48 Mpix + szerokokątny 16 Mpix + makro 2 Mpix. Szerokokątny to ActionCam, po raz pierwszy wprowadzony w Motorola One Action.

Źródło: 91Mobiles

Moto G Stylus z tyłu czytnik linii papilarnych. Zasila go bateria 4000 mAh z szybkim ładowaniem 10W. W zależności od rejonu świata, wspiera dual SIM lub NFC. Ma port USB typu C i wejście słuchawkowe 3,5 mm. Gdy wyjmuje się stylus ze specjalnego wgłębienia w obudowie, automatycznie uruchamiana jest ustalona przez użytkownika aplikacja lub skrót. Podczas rysowania będzie można korzystać z aplikacji Moto Note, umożliwiającej korzystanie z palca jako gumki. Pozwoli ona także - już w bardziej tradycyjny sposób - dodawać znaki wodne, daty, itp. W pamięci telefonu będzie zapisywane, gdzie i kiedy stylus został wyjmowany, smartfon wyświetli także powiadomienie, jeśli stylus nie zostanie odłożony na miejsce.

Jeśli chodzi o datę premiery i cenę, tego niestety nie podano, musimy zatem czekać na oficjalne informacje.

Źródło: XDA Developers