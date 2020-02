Motorola Moto G8 Power w wynikach Geekbench

Motorola Moto G8 Power zostanie prawdopodobnie zaprezentowana na targach Mobile World Congress, a w sieci już pojawiły się wyniki jej testów.

Motorola Moto G8 Plus i Moto G8 Play są na rynku od jakiegoś czasu. Kolejny członek rodziny, czyli G8 Power, powinien zostać zaprezentowany na targach Mobile World Congress. A czy warto na niego czekać? Dzisiaj w serwisie Geekbench zostały zaprezentowane wyniki testów urządzenia. Przy jednym rdzeniu uzyskało ono 311 punktów, przy wielu - 1352. Jak pokazuje specyfikacja zamieszczona pod testem, został użyty ośmiordzeniowy procesor marki Qualcomm, taktowany na 1,80 GHz i korzystający z 4GB RAM. Działa pod kontrolą systemu Android 10.

Na bazie plotek i przecieków spodziewamy się telefonu z wyświetlaczem 6,36", pokazującym obraz w jakości Full HD. Ma podobno cztery obiektywy aparatu tylnego - 16MP+8MP+8MP+2MP, a zasila go bateria5,000 mAh z szybkim ładowaniem 18W. Sześć dni temu do sieci wyciekła specyfikacja Moto G8 i Moto G8 Power - według tych informacji procesor to Snapdragon 665. Obydwa telefony to budżetowce, które powinny trafić na rynek w pierwszym kwartale tego roku.