Motorola One Action - przeciek ujawnia wszystkie szczegóły

Motorola One Action wyciekła do sieci. Nie są to jeszcze oficjalnie potwierdzone informacje na jej temat, jednak wyglądają na dość prawdopodobne.

Motorola po przystąpieniu do programu Android One wypuściła Moto X4, ale stworzyła także całą serię Motorola One, a w niej rodziny One Power i One Vision. Wszystkie modele napędzane są procesorami Samsung Exynos i mają proporcje obrazu 21:9. Od jakiegoś czasu krążyły pogłoski o tym, ze producent szykuje kolejny model z rodziny Android One, Motorola One Action. Dzisiaj witryna 91Mobile zdradziła, że smartfon o takiej nazwie pokazał się w konsoli Google Play oraz na liście Android Enterprise Recommended, dzięki czemu poznaliśmy też jego specyfikację oraz pierwszy, nieoficjalny render.

Motorola One Action będzie działać pod kontrolą (tu zaskoczeń nie ma) procesora Exynos 9609. Wielkość wyświetlacza to 6,3", jakość obrazu Full HD+, czyli 2520×1080 pikseli. Pod obudową znajdzie się 4GB RAM oraz 128GB miejsca na dane. System to oczywiście Android 9 Pie (Android One). Smartfon ma zasilać bateria 3500 mAh. jeśli chodzi o aparaty, wg przecieków na przedzie znajdzie się obiektyw 12,6 Mpix. Nie będzie dla niego notcha, ale otwór. Jeśli chodzi o tylny, na renderze widzimy trzy obiektywy, jednak nie mamy żadnych bliższych informacji, poza tym, że jeden z nich to "117° Action Cam". Data premiery oraz ceny nie są oczywiście znane.

Znany specjalista od przecieków, Evan Blass, twierdzi, że Motorola pracuje także nad dwoma innymi modelami: Motorola One Pro oraz Motorola One Macro. Pro ma mieć cztery obiektywy. Ale to dopiero pierwsza pogłoska na ten temat.