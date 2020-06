Motorola One Fusion+ - świetne aparaty i wydajność w przystępnej cenie

Motorola zaprezentowała właśnie nowego smartfona z rodziny One, który niebawem trafi do sprzedaży w naszym kraju.

Polski oddział Motoroli dosyć niespodziewanie zorganizował kolejną na przestrzeni ostatnich dni konferencję prasową. Po oficjalnej, polskiej premierze flagowego modelu Edge nadszedł czas na kolejnego przedstawiciela niezwykle innowacyjnej rodziny One. W taki oto sposób nad Wisłą pojawia się kolejny smartfon - Motorola One Fusion+.

Producent prezentując najnowszy model smartfona położył ogromny nacisk na jakość fotografii oraz wysoką wydajność. Oba te elementy scala ze sobą niezwykle atrakcyjna cena startowa. Czyżby szykował się nam kolejny hit sprzedażowy?

Motorola One Fusion+ podobnie, jak poprzednie modele z rodziny One wyróżnia się nietuzinkowym wyglądem, unikalnymi funkcjami oraz przystępną ceną. Fusion+ oferuje wysoką wydajność w połączeniu z dopracowanymi aparatami oraz niemalże niezmodyfikowanym Androidem 10.

Debiutujące na polskim rynku urządzenie pozycjonowane jest nieco wyżej od modeli z bestsellerowej serii Moto G, co widać w specyfikacji technicznej. Czym zatem wyróżnia się Motorola One Fusion+?

Smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 730. To niemalże roczny układ dedykowany do smartfonów z średniej półki cenowej. Chip ten znajdziemy między innymi w bestsellerowym Xiaomi Mi 9T. W przypadku Motoroli One Fusion+ procesor połączono z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Taka specyfikacja techniczna zapewni płynną i wydajną pracę z wieloma aplikacjami w tym samym czasie. Snapdragon 730 wspomaga także aplikację aparatu w obliczeniach związanych z AI.

Motorola One Fusion+ sprzedawane będzie w wersji single oraz nanoSIM. W obu modelach skorzystamy z slotu na kartę pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Co ważne w konfiguracji Dual SIM, One Fusion+ posiada oddzielne miejsce na kartę pamięci.

Smartfon posiada 6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD o nazwie Total Vision z proporcjami 19,5:9. Jak sama nazwa panelu wskazuje, ekran w One Fusion+ nie posiada wycięć. Aparat frontowy został umieszczony w wysuwanym module. To rozwiązanie również znane jest nam z Mi 9T oraz chociażby Huawei'a P Smart Z.

Klasycznie już dla Motoroli czytnik linii papilarnych został umieszczony na pleckach, co jest świetną wiadomością dla potencjalnych kupujących. Rozwiązanie to w dalszym ciągu działa szybciej od czytnika wbudowanego w ekran.

W tym miejscu należy przejść do najważniejszego elementu całej konstrukcji - aparatu. Motorola One Fusion+ posiada aż cztery aparaty umieszczone na pleckach. Główna aparat to 64 MP obiektyw z przysłoną f/1,8, który domyślnie wykonuje 16 MP fotografie z wykorzystaniem technologi Quad Pixel. Wielkość pojedynczego piksela to aż 1,6 μm, co ma odzwierciedlenie w jakości fotografii. Na pleckach znajdziemy także 8 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2 oraz 5 MP aparat do fotografii Macro. W jego przypadku przysłona wynosi f/2,4. Całość uzupełnia 2 MP czujnik głębi, który wykorzystywany jest do zdjęć portretowych.

Z przodu, w wysuwanym module znajdziemy pojedynczy, 16 MP aparat z przysłoną f/2,2. Co ciekawe również w nim zastosowano technologię Quad Pixel, która pozwala wykonywać 4 MP fotografię. Wielkość pojedynczego piksela w tym przypadku to 2 μm. Aparaty Motoroli One Fusion+ pozwalają nagrywać filmy w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. W przypadku Full HD materiały możemy rejestrować z zachowaniem 60 klatek na sekundę. Aparatami pomocniczymi nagramy wideo w Full HD z zachowaniem 30 klatek na sekundę.

Fotograficzny smartfon powinien posiadać także pojemną baterię, która pozwoli wykonać ogromną ilość zdjęć. Za zasilanie Motoroli One Fusion+ odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh. Urządzenie ładowane jest za pośrednictwem 15 W zasilacza TurboPower.

Motorola One Fusion+ dostępna będzie w sprzedaży w Polsce od 8 czerwca. Sugerowana cena detaliczna wynosi 299 Euro. Niestety nie znamy jeszcze oficjalnego przelicznika na złotówki.