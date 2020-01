Motorola One Hyper wkracza do Europy

Motorola One Hyper debiutowała w grudniu w USA i Brazylii. Teraz wkracza do Europy. Gdzie i w jakich cenach?

Motorola One Hyper jest pierwszym urządzeniem marki, które oferuje aparat z obiektywem 64 Mpix oraz pierwszym z wyskakującym aparatem przednim. Ma ekran 6,5", zajmujący 85% powierzchni przedniej, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 19:9. Tylny aparat to dwa obiektywy - główny ma 64 Mpix, drugi to szerokokątny, obejmujący zasięgiem 118°. Zaletą urządzenia jest szybkie ładowanie 45W. Zasila je procesor Qualcomm Snapdragon 675. Dysponuje 4GB RAM. Dla użytkowników przygotowana została pamięć 128GB.

Motorola One Hyper pojawiła się dzisiaj w sześciu krajach. W Wielkiej Brytanii jest do nabycia za 270 funtów, a Niderlandach została wyceniona na 300 euro. Można ją dostać w Norwegii za 4000 koron, co odpowiada 380 euro. Podobnie w Finlandii, gdzie jej zakup to wydatek odpowiednika 370 euro. Pokazała się także na stronach Lenovo w Niemczech oraz Francji. Jest tam dostępna w limitowanej ilości sztuk i dwóch kolorach: Fresh Orchid oraz Deep Sea Blue. Podobnie jak w Niderlandach, kosztuje 300 euro. Na tej podstawie można stwierdzić, że jeśli sprzedaż ruszy w Polsce, cena wyniesie pomiędzy 1200 a 1300 złotych.