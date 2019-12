Motorola One Hyper z kamerą tylną 64MPix i wyskakującą przednią

Motorola przedstawiła swój nowy smartfon - One Hyper. Ma wyskakujący aparat przedni i klasyczny, mocny tylny. Wchodzi na rynek pod hasłem "życie w wysokiej rozdzielczości".

One Hyper jest piątą odsłoną serii Motrola One. Telefon jest dostępny w trzech kolorach: Deep Sea Blue, Fresh Orchid oraz Dark Amber. Ma ekran 6,5", zajmujący 85% powierzchni przedniej, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 19:9. Nie ma tu notcha - przedni aparat jest wysuwany. Korzysta z matrycy 32 Mpix. Co ciekawe - zamyka się automatycznie w momencie, gdy telefon zostanie wypuszczony z dłoni. W normalnej sytuacji zamykanie i otwieranie zajmuje mniej niż sekundę.

Tylny aparat to dwa obiektywy - główny ma 64 Mpix, drugi to szerokokątny, obejmujący zasięgiem 118°. Aparat tylny obsługuje autofokus, używa technologii "pixel quad", aby zapewnić najlepszą jakość fotografii w warunkach niedostatecznego oświetlenia, ma także dedykowany tryb nocny.

A co pod obudową? Motorola One Hyper napędzana jest do działania przez procesor Qualcomm Snapdragon 675, który dysponuje 4GB RAM i pamięcią 128GB. Całość zasila bateria 4,000mAh, mająca wsparcie dla szybkiego ładowania 45W - choć w pudełku z telefonem otrzymujemy ładowarkę 18W. Smartfon wchodzi już dzisiaj do sprzedaży w USA i Brazylii. Cena to 399 USD - czyli ok. 1 540 zł. Niestety, nie wiemy jeszcze, kiedy trafi do Europy.