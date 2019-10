Motorola One Macro, Moto G8 Plus i Moto E6 Play debiutują Polsce

Podczas konferencji, która odbyła się 24 października w Warszawskim Soho Factory, Motorola zaprezentował 3 nowości produktowe. Telefony Motorola One Macro, Moto G8 Plus i Moto E6 Play już niebawem trafią do sklepów i operatorów.

Lista planowanych premier była owiana tajemnicą. Chyba nikt nie spodziewał się równoczesnej prezentacji aż trzech urządzeń. Premierowe produkty to urządzenia, doskonale prezentujące przekrojowe portfolio produktowe Motoroli.

Motorola Moto E6 Play

Urządzenia z serii "E" to najbardziej budżetowe konstrukcje w ofercie producenta. Motorola należy do ekspertów w dostarczaniu urządzeń za rozsądne pieniądze. Moto E6 Play to konstrukcja, która trafi do sklepów w cenie 449 zł. Użytkownicy otrzymają do wyboru dwa warianty obudowy opisane jako Steel Black i Ocean Blue. Urządzenie wyposażono w 5,5-calowy ekran 720 x 1440 px. Sercem smartfona jest procesor MediaTek MT6739 wspierany przez 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na dane (z opcją rozszerzenia o kolejne 256 GB). Główny, pojedynczy aparat ma matrycę 13 Mpix. Kamera przednia została wyposażona w przetwornik 5 Mpix. Zasilanie Moto E6 dostarcza ogniwo o pojemności 3000 mAh. Smartfon pracuje pod kontrolą Andorida 9.0.

Motorola One Macro

Urządzenia z serii Motorola One od samego początku wyróżniają się pracą pod kontrolą czystej wersji Androida oraz atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości. Kolejne warianty urządzeń One przynoszą nietuzinkowe rozwiązania technologiczne. Na łamach PCWorld mogliście przeczytać już o Motoroli One Vision z ultrapanoramicznym ekranem oraz Motoroli One Action z wbudowaną kamerą sportową. Teraz na polski rynek trafia wariant One Marco z aparatem do fotografii makroskopowej. Nowa Motorola może wykonywać zdjęcia z bardzo małej odległości wykorzystując w tym celu specjalnie przystosowany aparat z matrycą 2 Mpix i przysłoną f/2.2. Ponadto smartfon dysponuje zestawem aparatów 13 Mpix f/2.0 + 2 Mpix f/2.2 i kamerą przednią 8 Mpix f/2.2. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio P70, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej. Specyfikację uzupełnia 6,2-calowy wyświetlacz 720 x 1520 px, bateria 4000 mAh i system Andorid 9.0. Smartfon będzie dostępny w cenie 899 zł.

Moto G8 Plus

Ostatnim z zaprezentowanych urządzeń była Motorola Moto G8 Plus, która co ciekawe trafi na wyłączność do operatora jakim jest Plus. Urządzenie z 6,3-calowym wyświetlaczem (1080 x 2280 px) to konstrukcja ze średniej półki cenowej, wyceniona na 1199 zł. Smartfon oferuje przyzwoity zestaw foto 48 Mpix f/1.7 + 16 Mpix f/2.2 + 5 Mpix f/2.2 z czujnikiem laserowym. Dobrze prezentuje się również przednia kamera umieszczona we wcięciu ekranu, która dysponuje matrycą 25 Mpix. Urządzenie pracujące pod kontrolę systemu Andorid 9.0 jest napędzane procesorem Qualcomm Snapdragon 665. Specyfikację uzupełnia 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, z opcją rozbudowy o dodatkowe 512 GB. Całość zasila akumulator o pojemności 4000 mAh. Użytkownicy otrzymają do wyboru dwa warianty kolorystyczne smartfona.