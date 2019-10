Motorola One Macro - niespodziewane odkrycie nowego telefonu

Motorola One Macro to smartfon, o którego istnieniu dowiedzieliśmy się dość niespodziewanie - został pokazany na stronie sprzedającej telefony w Arabii Saudyjskiej.

Motorola One Macro pojawiła się tam tylko na krótki czas, po którym zniknęła z witryny. Jednak w internecie nic nie ginie, a więc zostały zachowane zrzuty ekranu tego modelu oraz jego częściowa specyfikacja. Tak więc wiemy, że smartfon będzie mieć aparat tylny 13 Mpix + 2 Mpix + 2Mpix, skaner odcisków palców tylnej obudowie oraz pokazujący obraz w rozdzielczości HD+ wyświetlacz 6,2" z notchem w kształcie łzy, gdzie znajdzie się obiektyw aparatu 8 Mpix. Jeśli chodzi o podzespoły, tu była tylko informacja o dostępności wersji z 4GB RAM i 64GB pamięci.

Kolejna informacja dotyczy systemu operacyjnego - jak się można spodziewać, Macro będzie działać pod kontrolą Android One. Co ciekawe, na platformie Geekbench pokazał się test, w którym telefon nazwany Macro używał procesora Helio P60, jednak działał pod kontrolą systemu Android Pie - jednak nie wiadomo do końca, czy chodzi o ten sam model. Na wspomnianej stronie był dostępny w cenie, która jest równowartością 240 dolarów, a więc jego koszt to ok. 1000 złotych. Jak na razie nie ma jednak oficjalnej informacji od Motoroli na temat Macro, a co za tym idzie - żadnych wieści o dacie premiery.