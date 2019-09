Motorola One Zoom/One Pro – specyfikacja, cena, data premiery [aktualizacja 07.09.2019]

One Zoom to kolejna propozycja Motoroli na ten rok. Dzięki licznym przeciekom znamy już pełną specyfikację urządzenia, które na niektóre rynki trafi jako "Motorola One Pro".

Motorola One Zoom - design

W przeciwieństwie do modeli Motorola One Vision oraz Motorola One Action, Motorola One Zoom nie będzie posiadać wgłębienia z obiektywem, a notch w kształcie łzy (podobnie jak w Motorola Moto Z4). Ponad ramką został umieszczony głośniczek. Choć nie widać tego na zaprezentowanych renderach, na spodzie znajduje się port USB typu-C, mikrofon oraz wejście słuchawkowe 3,5 mm.

Po prawej stronie widzimy przycisk głośności oraz zasilania. Gnaizdo karty SIM umieszczono po lewej stronie. Tył smartfona Motorola One Zoom to przede wszystkim cztery obiektywy i mała lampa LED po ich lewej stronie. Napis na obudowie głosi, że tylny aparat ma 48 Mpix oraz 1.6μm QUAD PIXEL, 13-81mm, DUAL OIS. Rendery pokazują dwie barwy - purpurową oraz ciemną.

Motorola One Zoom - specyfikacja

Przecieki podają, że wymiary telefonu to 158.7 x 75 x 8.8 mm. Jego jednostką centralną będzie procesor Qualcomm Snapdragon 675, stworzony w procesie 11nm LPP, wyposażony w dwa rdzenie Kryo 460, taktowane na 2,0 GHz oraz sześć rdzeni ARM Cortex A55 z taktowaniem 1,7 GHz. Za grafikę będzie odpowiadać chipset Adreno 612. Przecieki podają, że będą dostępne wersje 4 i 6 GB RAM, a w obu przypadkach za miejsce na dane odpowiada karta pamięci UFS 2.1 produkcji Samsung, o pojemnościach 64 BG (dla wersji 4GB RAM) i 128GB (6GB RAM). Dzięki wejściu na karty microSD można dołożyć dodatkową pamięć.

Według przecieków, Motorola One Zoom będzie mieć wyświetlacz 6,2" o jakości obrazu Full HD+, czyli 1080×2340 pikseli. Pod wyświetlaczem będzie znajdować się czytnik linii papilarnych produkcji Goodix.

Lenovo podczas swojej konferencji prasowej zorganizowanej na targach IFA 2019 zaprezentowało oficjalnie Moto One Zoom. Oto specyfikacja:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.7 GHz, Kryo)

Qualcomm Snapdragon 675 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.7 GHz, Kryo) Układ graficzny: Adreno 612

Adreno 612 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Dotykowy, OLED Przekątna ekranu: 6,4 cala

6,4 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli

2340 x 1080 pikseli Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS

GPS, A-GPS, GLONASS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 48.0 + 16.0 + 8.0 + 5.0 Mpix - tył, 25.0 Mpix - przód

48.0 + 16.0 + 8.0 + 5.0 Mpix - tył, 25.0 Mpix - przód Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Dual SIM: Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM

Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Szerokość: 75 mm

75 mm Wysokość: 158,5 mm

158,5 mm Waga: 190 g

190 g Dodatkowe informacje: Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czujnik podczerwieni, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power, USB OTG

Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czujnik podczerwieni, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power, USB OTG Dołączone akcesoria: Ładowarka, Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka, Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Motorola One Zoom - aparaty

Ponieważ w nazwie smartfona mamy Zoom, można się spodziewać co najmniej 5-krotnego optycznego. Soczewka teleobiektywu ma oferować powiększanie x3. W obu przypadkach za jakość obrazu po powiększeniu odpowiadają zastosowane algorytmy SI. Dzięki temu robienie zdjęć po przybliżeniu obrazu ma być całkowicie bezstratne. Główny obiektyw wykorzystuje technologię Quad Bayer, dzięki czemu ma on 48 mln efektywnie działających pikseli. Podwójny system stabilizacji ma zapewnić wysoka jakość każdej fotografii. jeden z obiektywów będzie używać sensora OmniVision OV16885 lub Sony IMX 516. Pozostałe to S5KGM1SP, Omnivision 8MP OV08A10 oraz Samsung 5MP S5K5E9. Aparat przedni korzysta z Samsung S5K2X5, dzięki czemu ma 25MPix.

W oprogramowaniu telefonu znajdzie się tryb Night Vision i zaktualizowany interfejs użytkownika.

Motorola One Zoom - bateria i łączność

Motorola One Zoom będzie czerpać energię z baterii o pojemności 4,000 mAh (model SCUD KP50) i obsługiwać technologię szybkiego ładowania Motorola TurboPower. Nie wiemy jednak, czy jest ona szybsza od 27W Turbo Power, którą mamy w Moto G7 Plus. Jeśli chodzi o łączność, wiemy jak na razie tylko tyle, że na pokładzie znajdzie się moduł NFC (PN54X).

Motorola One Pro?

O tym, że Motorola One Zoom będzie tym samym, co Motorola One Pro, donosił znany specjalista od przecieków, Evan Blass. Obojętnie od nazwy, smartfon ma brać udział w programie Android One, co oznacza brak aplikacji Amazona, specjalny interfejs użytkownika oraz gwarantowane przez dwa lata aktualizacje i łatki bezpieczeństwa przez 3 lata.

Motorola One Zoom - data premiery i cena

Premiera Motorola One Zoom nie została nigdzie oficjalnie podana, jednak wszyscy spodziewają się, że nowy smartfon zostanie zaprezentowany na targach IFA 2019, które będą mieć miejsce pomiędzy 6 a 11 września b.r. Na początku model ten ma być dostępny w Ameryce Południowej, a następnie w pozostałych rejonach świata. Na liście zapowiedzi niemieckiego Amazona widnieje cena 400 euro, jednak nie jest to oficjalna kwota za ten model.

AKTUALIZACJA 07.09.2019:

Moto One Zoom debiutuje w Polsce od razu po premierze. Zaledwie dzień po oficjalnej prezentacji (06.09.2019) urządzenie pojawiło się w sprzedaży. Cena wynosi 1799 zł.