Motorola RAZR 2023 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Zeszłoroczny model RAZR 2022 jest zdecydowanie jednym z najlepszych telefonów z elastycznym ekranem na rynku. Urządzenie odróżnia się od swojej konkurencji przede wszystkim wysoką funkcjonalnością wyświetlacza zewnętrznego, na którym można uruchomić nie tylko pojedyncze widgety, ale i kopię całego pulpitu wraz ze wszystkimi aplikacjami. Nie mam więc wątpliwości co do tego, że następca smartfona podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej.

Wstępne informacje na temat flagowca sugerują pewne zmiany w jego nazewnictwie. Model RAZR 2023 prawdopodobnie otrzyma w swojej nazwie charakterystycznego "+", który najpewniej będzie miał na celu odróżnienie wyższego wariantu smartfona od jego uboższej wersji. W sieci pojawiły już przecieki na temat potencjalnej wersji "lite" urządzenia, ale nadal nie mamy pewności co do debiutu takiego modelu. Na ten moment zostańmy więc przy tym, że Motorola RAZR 2023 pojawi się na rynku jako RAZR+ 2023.

Specyfikacja techniczna

Najważniejszą zmianą w tegorocznej odsłonie flagowca będzie powiększenie ekranu zewnętrznego z 2.7-cala do 3.5-cala. To naprawdę ogromna różnica, czego miałem okazję doświadczyć osobiście, kiedy to po testach modelu RAZR 2022 otrzymałem do recenzji OPPO Find N2 Flipa, którego wyświetlacza na obudowie posiada przekątną 3.26-cala. Większy ekran zdecydowanie poprawia komfort korzystania z urządzenia, ponieważ pozwala na wykonywanie większej ilości operacji bez konieczności otwierania smartfona.

Istotnym usprawnieniem będzie również wyższa częstotliwość odświeżania na ekranie głównym, która wzrośnie z 120 Hz do maksymalnie 144 Hz. Nieco mniej optymistyczne informacje dotyczą procesora w nowej Motoroli, ponieważ w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że będzie nim zeszłoroczny Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chipset nadal pozostaje solidną jednostką, jednak z całą pewnością nie zagwarantuje urządzeniu tak dobrych wyników w testach syntetycznych, jak jego następca (Snapdragon 8 Gen 2). W praktyce ta różnica może być jednak zdecydowanie mniej odczuwalna, ponieważ Motorola stosuje w swoich smartfonach niemalże czystego Androida, co przekłada się na naprawdę płynne działanie jej produktów.

Data premiery oraz cena

Premiera modelu RAZR+ 2023 zbliża się wielkimi krokami, co można wywnioskować z coraz większej liczby materiałów promocyjnych oraz przecieków, które dotyczą flagowca. Poprzedni model urządzenia pojawił się na rynku dopiero w grudniu, ale już teraz wiemy, że jego następca trafi do sprzedaży znacznie szybciej. Potencjalny debiut smartfona jest datowany na czerwiec 2023 roku, a więc o około miesiąc wcześniej niż pokaz Galaxy Z Flipa 5 od Samsunga.

Cena urządzenia nadal pozostaje tajemnicą, ale warto zerknąć na to, w jakiej kwocie pojawił się na rynku jego poprzednik. Model RAZR 2022 trafił do sprzedaży w cenie wynoszącej 5999 zł, choć można go było również zakupić w przedsprzedaży ze zniżką wynoszącą 500 zł. Jestem ciekawy, jak Motorola podejdzie do tej kwestii w tym roku, ponieważ aktualnie konkurencja na rynku składanych smartfonów jest zdecydowanie bardziej zacięta. Jeśli cena urządzenia będzie zbyt wysoka, użytkownicy mogą przychylniej spojrzeć w stronę Galaxy Z Flipa (4 lub 5), OPPO Find N2 Flipa czy nawet poprzedniej wersji modelu RAZR (2022).