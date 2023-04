Motorola RAZR+ 2023 może być najlepszym małym składanym smartfonem w 2023 roku

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tegorocznej odsłony składanego modelu od Motoroli.

Popularna marka rozpoczęła promocję swojego nowego flagowca w mediach społecznościowych, udostępniając pierwsze materiały wideo z omawianym urządzeniem w roli głównej. Klip pojawił się na chińskim portalu Weibo i ujawnił rozmiar ekranu zewnętrznego, który trafi do modelu RAZR+ 2023.

Współczesne składane smartfony wyposażone są w dwa wyświetlacze - pierwszy z nich to elastyczny ekran główny, którego pełne możliwości widać dopiero po rozłożeniu telefonu, a drugi to mały ekran, znajdujący się na obudowie. To właśnie ten drugi wyświetlacz jest jedną z najważniejszych cech w tym segmencie urządzeń mobilnych. Jego funkcjonalność uzależniona jest jednak przez rozmiar oraz oprogramowanie i bardzo często nie idą one w parze. Idealnym przykładem na rozdźwięk między tymi elementami jest chociażby OPPO Find N2 Flip, który posiada duży ekran zewnętrzny z małą ilością wgranych funkcji i widgetów.

Tegoroczna Motorola RAZR+ 2023 ma zostać wyposażona w wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej 3.5-cala. Jeśli te informacje okażą się prawdą, to urządzenie będzie w tym aspekcie zdecydowanym rekordzistą i wyraźnie pobije pod tym względem zarówno Galaxy Z Flipa 4, jak i Find N2 Flipa.

Motorola RAZR+ 2023 / 3.5-cala

OPPO Find N2 Flip / 3.26-cala

Motorola RAZR 2022 / 2.7-cala

Galaxy Z Flip 4 / 1.9-cala

Co więcej, już poprzednia odsłona urządzenia oferowała szeroką ilość funkcji i aplikacji, które można było uruchomić na małym ekranie zewnętrznym. Producent zdecydował się bowiem nie ograniczać jego użyteczności jedynie do konkretnych widgetów. Kolejna odsłona smartfona z całą pewnością podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej i najprawdopodobniej - w momencie swojej premiery - będzie najlepszym składanym smartfonem o kompaktowych rozmiarach na rynku.