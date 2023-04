Motorola RAZR 2023 zapowiada się coraz ciekawiej! Mamy nowe przecieki na temat flagowca

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące tegorocznej odsłony składanego smartfona Motoroli.

Model RAZR 2022 jest zdecydowanie jednym z najciekawszych "składaków", jakie miałem okazję testować. Urządzenie wyróżnia się na tle swojej konkurencji przede wszystkim funkcjonalnością ekranu zewnętrznego, na którym można wykonać niemalże wszystkie operacje. Ilość funkcji nie została więc ograniczona przez producenta do widgetów - jak ma to miejsce w przypadku Find N2 Flipa od OPPO czy Galaxy Z Flipa od Samsunga.

Według spekulacji, tegoroczna Motorola RAZR 2023 zostanie wyposażona w ekran główny o przekątnej 6.7-cala, oferujący rozdzielczość na poziomie 1080 p. Ciekawie zapowiada się również częstotliwość odświeżania obrazu, ponieważ najprawdopodobniej jej maksymalna wartość wyniesie 144 Hz, czyli wyraźnie więcej niż w zeszłorocznym modelu (120 Hz). Będzie to również jedyny taki wyświetlacz (na ten moment) w segmencie składanych smartfonów, które oferują zazwyczaj maksymalne odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Niestety nie wiemy jeszcze na jakim procesorze zostanie oparty smartfon. W sieci pojawiają się zarówno przecieki, które sugerują Snapdragona 8 Gen 2, jak i informacje dotyczące Snapdragona 8 Plus Gen 1. W obu przypadkach byłbym spokojny o topową wydajność urządzenia, choć nowszy chipset mógłby pomóc Motoroli z konkurencją, która zdecydowanie robi się coraz mocniejsza.

Model RAZR 2022 zdecydowanie wyróżniał się na tle swoich oponentów i miał do zaoferowania coś wyjątkowego - to jednak może się zmienić. Już teraz wiemy, że Galaxy Z Flip 5 zostanie wyposażony w zdecydowanie większy ekran zewnętrzny niż jego poprzedni, co najprawdopodobniej przełoży się również na większą ilość funkcji, dostępnych na małym wyświetlaczu. OPPO również wzbogaca swojego Find N2 Flipa o kolejne aktualizacje (mające na celu dodanie kolejnych widgetów do ekranu zewnętrznego), a więc Motorola będzie musiała się w tym roku naprawdę postarać.