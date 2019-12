Motorola RAZR zadebiutuje z niewielkim opóźnieniem

Wszystkiemu winni są klienci. Motorola nie przewidziała tak dużego popytu na swój składany smartfon.

Chyba jeszcze żaden składany smartfon nie zadebiutował w tym terminie, który początkowo został wyznaczony przez producenta. Wystarczy przypomnieć sobie premiery modeli takich, jak Galaxy Fold czy Mate X. Smartfon od Samsunga został zaprezentowany niemalże rok temu i pierwotnie trafił do sprzedaży w kwietniu. Ze względu na wady konstrukcyjne został wycofany ze sklepów po zaledwie jednym dniu. Również Mate X ze względu na swoją konstrukcję, a także angaż Huawei'a w wojnę handlową pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi trafił do sprzedaży znacznie później, niż planowano.

Źródło: motorola.com

Finalnie Samsung Galaxy Fold oraz Huawei Mate X pojawiły się w sprzedaży dopiero w trzecim kwartale 2019 roku, a chwile po ich pojawieniu się na półkach sklepowych Motorola zaprezentowała swoją interpretacje składanego smartfona z elastycznym ekranem. Producent postanowił zagrać na sentymencie użytkowników i odświeżył kultowy już model RAZR V3.

Wszystko wskazywało na to, że Motorola zadebiutuje zgodnie z planem. Urządzenie w naszym kraju miała trafić do sprzedaży już na początku przyszłego roku. Dystrybucją zajmie się Orange, które obecnie jako jedyny operator w Polsce wspiera eSIM (Motorola RAZR nie posiada miejsca na fizyczną kartę SIM).

Najnowsze informacje zza oceanu donoszą, że Motorola RAZR złapała niewielkie opóźnienia. O wydanie specjalnego oświadczenia pokusił się sam producent. Oto jego treść:

"Od czasu ogłoszenia w listopadzie, nowa Motorola RAZR spotkała się z niezrównanym zainteresowaniem i podekscytowaniem konsumentów. Popyt był wysoki, w związku z czym szybko przerósł prognozy dotyczące podaży.

Motorola zdecydowała się dostosować czas przedsprzedaży i uruchomienia Motoroli RAZR tak, aby lepiej zaspokoić popyt konsumentów. Pracujemy nad określeniem odpowiedniej ilości i harmonogramu, aby zapewnić większej liczbie konsumentów dostęp do Motoroli RAZR przy jej uruchomieniu.

Nie przewidujemy znaczącej zmiany w stosunku do pierwotnej linii czasu dostępności."

Motorola oficjalnie przyznaje się, że liczba konsumentów chętnych do kupna RAZR jest większa, niż zakładano. W związku z tak dużym zainteresowaniem szybko okazało się, że producent nie jest przygotowany na produkcję tak dużej ilości urządzeń. Motorola nie przedstawia co prawda żadnych dat, ale producent zapewnia, że opóźnienie nie będzie znaczące w stosunku do pierwotnej daty wprowadzenia urządzenia na rynek.

W chwili obecnej nie wiemy także czy amerykańskie oświadczenie dotyczy jedynie wprowadzenia Motoroli RAZR do sklepów w USA, czy na całym świecie. Przypominamy, że w Stanach Zjednoczonych Motorola RAZR miała trafić do przedsprzedaży już 26 grudnia 2019 roku, a pierwsze dostawy zaplanowane były na 9 grudnia 2020 roku. Dystrybucją zajmuje się jedynie sieć Verizon, która posiada RAZR na wyłączność. Cena detaliczna została ustalona na 1500 dolarów.

Źródło: droid-life.com

via gsmarena.com