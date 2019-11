Motorola Razr 2019 - wyciekły ceny na Europę

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować składany smartfon firmy Motorola? Do sieci trafiły właśnie - podobno - oficjalne ceny za Razr.

Motorola Razr została zaprezentowana światu 14 listopada - piszemy o tym tutaj. Nie podano jednak oficjalnej ceny urządzenia, które w sprzedaży ma znaleźć się dopiero w przyszłym roku. Redaktorzy holenderskiego serwisu LetsGo Digital dotarli do informacji, że urządzenie zadebiutuje w Europie 24 stycznia i najpierw trafi do sprzedaży w Szwecji, a potem zacznie rozprzestrzeniać do innych krajów. W USA będzie sprzedawane w cenie 1500 USD (ok. 5800 zł), a na Starym Kontynencie 1600 euro (ok. 6850 zł).

Nie jest to co prawda cena, o której można powiedzieć "przystępna", ale mimo wszystko - jeśli przeciek się potwierdzi - Motorola Razr będzie jak na razie najtańszym składanym smartfonem na rynku. Warto przypomnieć, że cena za Galaxy Fold to 9000 złotych (przedpremierowa), zaś wyprzedany na pniu w Chinach Huawe Mate X to w przeliczeniu ponad 9430 PLN. kto zatem chce mieć "składaka", musi przygotować się na to, że tanio nie będzie, niestety.