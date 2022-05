Motorola Razr 3 - pierwsze zdjęcia następczyni legendy

Do sieci przedostały się pierwsze zdjęcia kolejnej edycji najbardziej znanego telefonu Motoroli. Przedstawiamy, czego nowego dowiedzieliśmy się o nadchodzącym telefonie.

W połowie lat 2000 wyznacznikiem stylu i największym przedmiotem pożądania był jeden telefon - Motorola Razr. W 2019 roku Razr powrócił na rynek jako telefon ze składanym ekranem, a nadchodząca trzecia generacja tego modelu ma w końcu wprowadzić "składaka" Motoroli do grona najlepszych telefonów na rynku. Czy tak będzie mamy przekonać się już na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to telefon trafi do Chin, a kilka tygodni później zostanie zaprezentowany globalnie.

Motorola Razr 3 - specyfikacja

Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że producent Razr'a zdecydował się na użycie w nowej generacji telefonu najszybszych dostępnych procesorów, odchodząc od podzespołów ze średniej półki znanych z poprzednich modeli. Za działanie najnowszej składanej Motoroli odpowiedzialny będzie Snapdragon 8 Gen 1, znany m.in. z Xiaomi 12 Pro. Do tego telefon zaoferuje 6/8/12 GB pamięci RAM, a także 128/256 albo nawet 512 GB pamięci masowej.

Motorola Razr 3 - nowe zdjęcia i przecieki

Dzisiejszy przeciek pokazuje, że duże zmiany nastąpiły nie tylko pod maską nowej Motoroli. Evan Blass opublikował pierwsze zdjęcia prototypu trzeciej generacji Razr'a, który już na pierwszy rzut okaz zdecydowanie różni się od swoich dwóch poprzedników. Telefon stał się zdecydowanie bardziej prostokątny, stracił również charakterystyczną "brodę" pod ekranem. Ponadto czytnik linii papilarnych został zintegrowany z włącznikiem telefonu i przeniesiony na bok urządzenia. Te zabiegi mają nie tylko wizualnie powiększyć ekran, ale także ułatwić korzystanie z biometrycznego odblokowywania.

Motorola Razr 3 - aparat

Dodatkowo, Blass ujawnił nowy układ aparatów w nadchodzącym flagowcu. Ma on zaproponować użytkownikom trzy aparaty fotograficzne - dwa z tyłu i jeden wewnątrz składanego ekranu. Głównym modułem zostanie układ o rozdzielczości 50 MP i przesłonie f/1.8, który wspomagany będzie aparatem szerokokątnym z możliwością robienia zdjęć macro, mającym 13 MP. Z kolei za selfie odpowiadał będzie układ mogący się pochwalić rozdzielczością 32 MP. W dniu premiery telefon ma ukazać się w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej "Quartz Black" i niebieskiej "Tranquil Blue".