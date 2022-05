Motorola Razr 3 - zdjęcia, specyfikacja, cena, premiera

W połowie lat 2000 wyznacznikiem stylu i największym przedmiotem pożądania był jeden telefon - Motorola Razr. W 2019 roku Razr powrócił na rynek jako telefon ze składanym ekranem, a nadchodząca trzecia generacja tego modelu ma w końcu wprowadzić "składaka" Motoroli do grona najlepszych telefonów na rynku. Czy tak będzie mamy przekonać się już na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to telefon trafi do Chin, a kilka tygodni później zostanie zaprezentowany globalnie.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Znany leaker Ross Young udostępnił nowe informacje dotyczące nadchodzącego składaka od Motoroli. Według niego najnowszy smartfon producenta ma zdecydowanie zwiększyć rozmiary swoich ekranów - zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Zobacz również:

Since the next Motorola Razr image has leaked, I can say it will have a 6.7" foldable display rather than the 6.2" on the Razr 5G. It will be made by China Star. The cover display will expand from 2.7" to ~3".