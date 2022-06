Motorola Razr 3 - zdjęcia, specyfikacja, cena, premiera [17.06.2022]

Do sieci przedostały się pierwsze zdjęcia kolejnej edycji najbardziej znanego telefonu Motoroli. Przedstawiamy, czego nowego dowiedzieliśmy się o nadchodzącym telefonie.

Fot. Motorola

W połowie lat 2000 wyznacznikiem stylu i największym przedmiotem pożądania był jeden telefon - Motorola Razr. W 2019 roku Razr powrócił na rynek jako telefon ze składanym ekranem, a nadchodząca trzecia generacja tego modelu ma w końcu wprowadzić "składaka" Motoroli do grona najlepszych telefonów na rynku. Czy tak będzie mamy przekonać się już na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to telefon trafi do Chin, a kilka tygodni później zostanie zaprezentowany globalnie.

AKTUALIZACJA 17.06.2022

Według najnowszych przecieków Motorola Razr 3 będzie kosztowała 1149 dolarów, co w przeliczeniu daje około 5124 zł.

O urządzeniu wiemy również, że zostanie wyposażone w Snapdragona 8+ Gen 1, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na pliki użytkownika. Smartfon pojawi się na rynku w trzecim kwartale tego roku, a najprawdopodobniej będzie to sierpień lub wrzesień. W podobnym czasie do sprzedaży trafi również Galaxy Z Flip 4.

Dla porównania Galaxy Z Flip 3, w wariancie z 8 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, kosztował w dniu premiery 4799 zł. To zauważalnie mniej, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że smartfon Samsunga cieszy sie znacznie większą popularnością od urządzenia amerykańskiej firmy. Warto teżwspomnieć, że czwarta generacja smartfona ma kosztować 999 dolarów, co przekłada się na podobną cenę do 3. wersji. Oznacza to, że Razr 3 będzie zdecydowanie droższy od rywala.

AKTUALIZACJA 25.05.2022

W sieci pojawił się pierwszy materiał wideo przedstawiający nową Motorolę Razr 3. Udostępnił go na swoim profilu na Twitterze leaker @evleaks. Na krótkim filmiku widzimy składający się pionowo telefon, który wyglądem nawiązuje do designu Samsunga Galaxy Z Flip 3. Jest to duża zmiana w porównaniu do poprzedniej generacji Razr, która mocno nawiązymała do kultowej Motoroli Razr z klapką.

Widzimy również duży ekran na zewnątrz telefonu, jak i odblokowywanie urządzenia, które odbywa się dzięki czytnikowi odcisków palca, który jest umieszczony z boku smartfona. Uwagę zwracają też dwa główne aparaty - poprzedni model Motoroli Razr miał zaledwie jedną kamerę. Sam rozkładany ekran wygląda bardzo dobrze, a mechnizm składania wydaje się mieć tylko minimalny efekt i nie odkształcać go w znaczącym stopniu - może mieć na to wpływ nowy mechanizm zamykania.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Znany leaker Ross Young udostępnił nowe informacje dotyczące nadchodzącego składaka od Motoroli. Według niego najnowszy smartfon producenta ma zdecydowanie zwiększyć rozmiary swoich ekranów - zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Since the next Motorola Razr image has leaked, I can say it will have a 6.7" foldable display rather than the 6.2" on the Razr 5G. It will be made by China Star. The cover display will expand from 2.7" to ~3". — Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Według raportu, przekątna wewnętrznego ekranu będzie większa aż o 0,5 cala - zwiększy się z 6,2 cala na 6,7 cala. Z kolei ekran zewnętrzny urośnie do około 3 cali, co też jest sporą różnicą w porównaniu do oferowanego w Motoroli Razr 5G ekranu 2,7 cali. Oba ekrany mają być dostarczane przez firmę China Star, lepiej znaną w Polsce jako TCL.

Motorola Razr 3 - specyfikacja

Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że producent Razr'a zdecydował się na użycie w nowej generacji telefonu najszybszych dostępnych procesorów, odchodząc od podzespołów ze średniej półki znanych z poprzednich modeli. Za działanie najnowszej składanej Motoroli odpowiedzialny będzie Snapdragon 8 Gen 1, znany m.in. z Xiaomi 12 Pro. Do tego telefon zaoferuje 6/8/12 GB pamięci RAM, a także 128/256 albo nawet 512 GB pamięci masowej.

Motorola Razr 3 - nowe zdjęcia i przecieki

Fot. 91mobiles.com

Dzisiejszy przeciek pokazuje, że duże zmiany nastąpiły nie tylko pod maską nowej Motoroli. Evan Blass opublikował pierwsze zdjęcia prototypu trzeciej generacji Razr'a, który już na pierwszy rzut okaz zdecydowanie różni się od swoich dwóch poprzedników. Telefon stał się zdecydowanie bardziej prostokątny, stracił również charakterystyczną "brodę" pod ekranem. Ponadto czytnik linii papilarnych został zintegrowany z włącznikiem telefonu i przeniesiony na bok urządzenia. Te zabiegi mają nie tylko wizualnie powiększyć ekran, ale także ułatwić korzystanie z biometrycznego odblokowywania.

Motorola Razr 3 - aparat

Dodatkowo, Blass ujawnił nowy układ aparatów w nadchodzącym flagowcu. Ma on zaproponować użytkownikom trzy aparaty fotograficzne - dwa z tyłu i jeden wewnątrz składanego ekranu. Głównym modułem zostanie układ o rozdzielczości 50 MP i przesłonie f/1.8, który wspomagany będzie aparatem szerokokątnym z możliwością robienia zdjęć macro, mającym 13 MP. Z kolei za selfie odpowiadał będzie układ mogący się pochwalić rozdzielczością 32 MP. W dniu premiery telefon ma ukazać się w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej "Quartz Black" i niebieskiej "Tranquil Blue".