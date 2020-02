Motorola Razr - smartfon, którego nie naprawisz

Czy da się naprawić składanego smartfona w domu? W przypadku modelu Motorola Razr nie będzie to możliwe.

Kanał iFixit (czyli "Ja to naprawię") zajmuje się poradami związanymi z samodzielną naprawą smartfonów, a także od czasu do czasu rozbiera niektóre telefony na części, aby pokazać, jak funkcjonują. W nowym odcinku wzięto na warsztat składany model Motorola Razr. Nie jest to telefon zaliczający się do tanich, więc dobrze wiedzieć, co znajduje się w środku. To właśnie zobaczysz na poniższym filmie, a wniosek z przeglądu jest taki - nie ma szans, aby samodzielnie naprawić jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia. W skali "naprawialności" otrzymał najniższy możliwy wynik - 1 punkt na 10.

Jedyny plus jest taki, że do rozkręcenia Motorola Razr potrzeba tylko jednego śrubokręta - T3 Torx, a przy dużym samozaparciu da się wymienić wyświetlacz urządzenia. Jednak na minus można policzyć takie elementy, jak m.in. osłony przylepione klejem, montaż baterii w taki sposób, aby jej wymiana wymagała rozłożenia telefonu na części składowe, a także połączenie portu ładowania z płytą główną (co oznacza, że nie można go wymienić w przypadku awarii). Są to rzeczy trudne do przejścia nie tylko dla samych użytkowników, ale również profesjonalnych serwisantów. Wypada mieć zatem nadzieję, że Motorola wypuści smartfon tak dobry, że awarie nie będą się na nim zdarzać.

Grafika: iFixit