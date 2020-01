Motorola Razr - znamy datę przedsprzedaży i debiutu składanego smartfona

Motorola ogłosiła dzisiaj datę wypuszczenia na rynek swojego składanego smartfona. Dowiedzieliśmy się również, kiedy ruszy przedsprzedaż i ile kosztuje telefon.

Motorola Razr została zaprezentowana światu 14 listopada, jednak na jej debiut przyszło poczekać kilka miesięcy. Powodem tego - jak podaje producent - duże zainteresowanie tym modelem, przekładające się na konieczność wyprodukowania odpowiedniego zapasu oraz dopracowania technicznego tak, aby urządzenia działało perfekcyjnie. Przedsprzedaż rozpocznie się już 26 stycznia, a telefon znajdzie na rynku 6 lutego. Ustalona przed producenta cena to 1499 dolarów (ok. 5800 zł), co zgadza się z wcześniejszymi przeciekami na ten temat. Przedsprzedaż ruszy na stronie Motoroli oraz we współpracujących z nią sieciach handlowych. Pierwotne plany przewidywały rozpoczęcie przedsprzedaży pod koniec grudnia i wprowadzenie Razr na rynek 9 stycznia.

Motorola Razr ma charakterystyczną budowę, kopiującą oryginalny Razr. Po otwarciu mamy elastyczny ekran pOLED 6,2" o nazwie "Flex View". Po zamknięciu zostaje do dyspozycji mniejszy wyświetlacz 2,7" - "Quick View". Może on posłużyć do przeglądania powiadomień, dostępu do Asystenta Google lub - jak na zdjęciu - przejrzenia się przy wykorzystaniu aparatu. Producent zapewnia, że zawiasy zostały zaprojektowane tak, aby nie nastąpiły żadne uszkodzenia (co było utrapieniem pierwszych modeli Galaxy Fold). Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 710 z 6GB RAM i 128GB pamięci. Całość zasila bateria 2510 mAh z szybkim ładowaniem 18W.

Źródło: Neowin