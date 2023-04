Motorola ThinkPhone oferuje jedno rozwiązanie, które chciałbym zobaczyć w każdym smartfonie z Androidem

Topowy flagowiec Motoroli został wyposażony w użyteczny klawisz funkcyjny.

Model ThinkPhone od Motoroli jest pod wieloma względami nietypowym smartfonem. Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo trwałych materiałów, posiada dodatkowy system zabezpieczeń na poziomie systemowym oraz zostało zainspirowane serią laptopów ThinkPad od Lenovo. Producent promuje swojego flagowca, jako telefon dla klientów biznesowych, ale po kilku tygodniach spędzonych z ThinkPhon'em mogę śmiało powiedzieć, że tego smartfona doceni każdy użytkownik.

Sama konstrukcja telefonu (plecki wykonane z włókien aramidowych oraz boki z lotniczego aluminium) zdecydowanie wyróżnia się on na tle konkurencji, a dodatkowo urządzenie oferuje jedno ciekawe rozwiązanie, które możecie już znać z...Apple Watcha Ultra. Mam w tym miejscu na myśli specjalny przycisk funkcyjny, który znajduje się na lewym boku urządzenia. Posiada on charakterystyczne, czerwone wykończenie oraz ząbkowaną fakturę, która wyraźnie odróżnia go na tle obudowy.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Walory estetyczne tego rozwiązania nie są jednak najważniejsze, ponieważ przede wszystkim klawisz można zaprogramować w dosyć dowolny sposób, tak by jego użycie otwierało żądaną przez nas aplikację. Opcje modyfikacji znajdują się w ustawieniach urządzenia i oferują zmianę reakcji na pojedyncze lub podwójne użycie przycisku. Co prawda w drugim przypadku domyślnie zawsze będzie otwierać się funkcja Ready For (umożliwiająca połączenie z laptopem lub monitorem), ale możemy wpływać na konkretną opcję, która będzie razem z nią włączana (np. użycie kamery z telefonu do połączeń w komputerze czy przesyłanie zawartości do wyświetlenia na monitorze).

Pojedyncze użycie klawisza może być dowolnie modyfikowane, dzięki czemu producent umożliwił nam otwarcie w ten sposób niemalże każdej aplikacji. Co więcej, jeśli używacie programów, które posiadają wiele różnych funkcji, to ThinkPhone pozwala również na przypisanie czerwonego przycisku do jednej z nich. Przykładowo, zamiast otwarcia aplikacji Discord, smartfon może od razu przejść do konkretnej konwersacji lub konkretnego serwera (a nawet kanału na serwerze). Analogicznie, zamiast otwierania aplikacji Gmail, telefon może od razu otworzyć dla was opcję pisania nowej wiadomości.

Przyznam, że chciałbym aby taki przycisk funkcyjny znalazł się w każdym smartfonie z Androidem. Kilka miesięcy temu pisałem podobny tekst o nowym flagowcu marki OnePlus, który został wyposażony w Alert Slider (klawisz umożliwiający szybką zmianę trybu głośności), ale Motorola poszła z modelem ThinkPhone o krok dalej i oferuje w tym aspekcie coś jeszcze bardziej użytecznego.