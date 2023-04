Motorola ThinkPhone to jeden z najelegantszych smartfonów na rynku

Model ThinkPhone jest wyjątkowym smartfonem, ponieważ został wykonany z myślą o serii ThinkPad od Lenovo. Urządzenie w wielu aspektach nawiązuje do swoich komputerowych odpowiedników, a część podobieństw jest widoczna już na poziomie samego designu.

Motorola ThinkPhone to smartfon, który (przynajmniej według założeń producenta) został skierowany głównie do biznesowych użytkowników. Szczerze mówiąc początkowo trudno mi było zrozumieć, co dokładnie zakładał dział marketingowy Motoroli w momencie, w którym wybrał taki sposób promocji swojego flagowca. Z czasem przekonałem się do tego hasła nieco bardziej, ale po kilku tygodniach testowania urządzenia mogę śmiało powiedzieć, że Motorola ThinkPhone to po prostu świetnie wykonany telefon, którego unikalne funkcje doceni każdy użytkownik.

Producent chwali się, że smartfon posiada, między innymi, specjalny system zabezpieczeń, dodatkowo chroniący dane zgromadzone na urządzeniu. Do rozwiązań software'owych nawiążę jednak w innym tekście, ponieważ dzisiaj chciałbym skupić się głównie na samej konstrukcji flagowca, która - w mojej opinii - zasługuję na specjalną uwagę.

Zobacz również:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Chyba każdemu fanowi technologii zdarzyło się choć raz odwiedzić - bez większego powodu - sklep z elektroniką i spędzić zdecydowanie za dużo trochę czasu na zabawie jakimś nowym smartfonem. Pewnie większość z was doświadczyła również tego, że niektóre telefony są na tyle dobrze skonstruowane, że zaledwie chwila obcowania z urządzeniem zachęca do jego dalszego użytkowania. Najczęściej wynika to z tego, że nasze prywatne preferencje dotyczące wielkości smartfona, zakrzywienia ekranu czy designu plecków, pokrywają się z wizją producenta.

Motorola ThinkPhone 8/256 GB

Cena: 4999 zł 4549 zł z kodem znajdującym się na stronie sklepu / Link

Dokładnie takim urządzeniem jest dla mnie model ThinkPhone od Motoroli - tego smartfona po prostu chce mi się używać za każdym razem kiedy tylko po niego sięgam. Telefon został wykonany z aluminium oraz włókien aramidowych (które służą m.in. do produkcji kamizelek kuloodpornych), a dodatkowo jest świetnie wyważony, co sugerują naprawdę trwałe urządzenie. Wytrzymałość na czynniki zewnętrzne została z resztą potwierdzona certyfikatem IP68, gwarantującym odporność na drobne fizyczne elementy oraz zanurzenia w płytkiej wodzie.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Trzeba jednak zauważyć, że tak wysoka klasa odporności konstrukcji jest raczej standardem w tej półce cenowej. Tyczy się to zarówno smartfonów od innych producentów, jak i pozostałych modeli od Motoroli.

Motorola ThinkPhone - Certyfikat IP68

- Certyfikat IP68 Motorola Edge 40 Pro - Certyfikat IP68

- Certyfikat IP68 Xiaomi 13 - Certyfikat IP68

- Certyfikat IP68 Galaxy S23 - Certyfikat IP68

- Certyfikat IP68 OnePlus 11 - Certyfikat IP64

Czynnikiem, który bardzo pozytywnie wpływa na sam komfort trzymania urządzenia w dłoni, jest nie tylko specyficzny materiał, z jakiego wykonane zostały jego plecki (posiada on antypoślizgową fakturę, dzięki czemu w ogóle nie wyślizguje się z ręki), ale i lekko spłaszczone boki flagowca. Generalnie konstrukcja ThinkPhone'a od razu przywodzi na myśl flagowce klasy premium i - biorąc pod uwagę cenę omawianego modelu - myślę, że spokojnie można go zaliczyć do przedstawicieli tego segmentu urządzeń mobilnych.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na charakterystyczny przycisk funkcyjny, umieszczony na lewej krawędzi smartfona. Podwójne naciśnięcie klawisza prowadzi do otwarcia funkcji Ready For (służącej głównie do sparowania urządzenia z komputerem lub monitorem) natomiast reakcję na jego pojedyncze użycie możemy konfigurować w ustawieniach. Takie rozwiązanie podoba mi się nie tylko pod kątem czysto pragmatycznym (możliwość szybkiego przejścia do dowolnej aplikacji), ale i pod względem estetycznym. Przycisk posiada bowiem, wyróżniające się, czerwone wykończenie i ząbkowaną fakturę, dzięki której użytkownik jest w stanie łatwo odróżnić go od obudowy smartfona.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola ThinkPhone to zdecydowanie jeden z najlepiej skonstruowanych i najelegantszych flagowców na rynku. Jestem przekonany, że urządzenie może śmiało rywalizować pod tym względem z topowymi modelami konkurencji, takimi jak Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro czy OnePlus 11. Co więcej, smartfon posiada kilka unikalnych elementów (jak np. wspomniany klawisz funkcyjny, oryginalne materiały wykonania czy dodatkowe zabezpieczenia na poziomie systemowym), które zdecydowanie odróżniają go na tle pozostałych telefonów w tej cenie.