Motorola aktualizuje pierwsze urządzenie do Androida 10

Co dziwne wybrano jednego ze starszych średniaków podczas, gdy najnowsze modele nadal mają Androida 9.0 Pie.

Losy Motoroli są bardzo dziwne. Początkowo upadającego giganta przejęło Google, które stworzyło z Motoroli markę tanich smartfonów z czystym systemem Android. W tamtym czasie smartfony od Motoroli nazywane były tanimi Nexus'ami i niemalże od razu otrzymywały aktualizacje do nowych wersji Androida. Z czasem Google skupiło się na produkcji Pixel'i i sprzedało Motorole firmie Lenovo. Od tego czasu produkuje ona niezmiernie ciekawe smartfony nie angażując się w produkcję flagowców, co ma się w najbliższym czasie zmienić. Niestety pomimo tego, że nowe smartfony Motoroli nadal posiadają czysty system Android, a wiele modeli należy do programu Android One to do tej chwili żadne urządzenie nie zostało zaktualizowane do Androida 10.

Źródło: motorola.com

Motorola przez długi okres czasu milczała na temat planów aktualizacji dostępnych na rynku urządzeń do najnowszego Androida 10. Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu na rynek nowych modeli One Hyper z preinstalowanym Androidem 10.

Po zaledwie sześciu dniach od rynkowego debiutu Motorola udostępniła Androida 10 dla modelu One Power. Wybór modelu jest zaskakujący. Nie wiemy dlaczego Motorola zdecydowała się na początku zaktualizować nie najnowszy już model wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 636, który na dodatek dostępny jest jedynie na wybranych rynkach. W końcu w kolejce czeka wiele nowszych i ciekawszy urządzeń z Motorolą One Zoom na czele.

Co ciekawe model One Power, który wyróżnia się baterią o pojemności 5000 mAh jako pierwszy otrzymał również aktualizację do Androida 9.0 wyprzedzając tym samym Motorole One, która była wtedy nowością rynkową.

Motorola One Power otrzymała Androida 10 10 grudnia 2019 roku w Indiach. W chwili obecnej oprogramowanie nie jest dostępne w innych częściach świata. Powinno się to zmienić w najbliższym czasie. Motorola podobnie, jak inni producenci udostępnia aktualizacje stopniowo, aby uniknąć problemów z przeciążeniami serwerów oraz zapobiec masowej awarii urządzeń, gdyby oprogramowanie posiadało jakieś niedociągnięcia.

Mamy nadzieję, że dostępne w Polsce modele z serii One również w niedalekiej przyszłości doczekają się aktualizacji systemu do Androida 10 wraz z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń.

Źródło: phonearena.com