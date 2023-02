Motorola dołączy do walki o tytuł najlepszego składanego smartfona tego roku! Model RAZR 2023 otrzyma istotnie usprawienie

Konkurencja w segmencie flagowców z elastycznymi ekranami robi się coraz ciekawsza, a w sieci już teraz pojawiły się nowe przecieki na temat Motoroli RAZR 2023, czyli następcy jednego z najbardziej udanych składanych smartfonów zeszłego roku.

Model RAZR 2022 zadebiutował globalnie w październiku zeszłego roku. Nieco później urządzenie trafiło na naszej redakcji na testy i sam miałem okazję sprawdzić, czy nowa Motorola ma szansę z Galaxy Z Flipem 4. W trakcie kilku tygodni spędzonych z tymi dwoma flagowcami udało mi się porównać nie tylko jakość zdjęć wykonywanych przy pomocy obu urządzeń, ale i wydajność każdego ze smartfonów.

Jest kilka rzeczy, które Motorola RAZR 2022 z całą pewnością robi lepiej od Galaxy Z Flipa 4, a wśród najważniejszych wymieniłbym większy ekran zewnętrzny oraz mniej widoczne zgięcie wyświetlacza głównego. Producenci składanych telefonów najwyraźniej dostrzegli jak ważny dla użytkowników jest ekran znajdujący się na obudowie ich urządzeń i kolejny flagowiec w tym segmencie - OPPO Find N2 Flip - podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, ze swoim wyświetlaczem o przekątnej 3.26-cala (Motorola RAZR oferuje 2.7-cala, a Galaxy Z Flip 4 1.9-cala).

Fot. Konrad Łącki / PCWorld

Samsung planuje iść w podobnym kierunku co OPPO i także wyposaży tegorocznego Galaxy Z Flipa 5 w duży ekran zewnętrzny. Wyświetlacz ma być większy niż w modelu Find N2 Flip i o ile jeszcze wczoraj mogłoby się to wydawać naprawdę sporo, tak dzisiaj mam wrażenie, że Motorola mimo wszystko pobije swoją konkurencję w tym aspekcie.

Do sieci wyciekły pierwsze rendery modelu RAZR 2023 i możemy na nich zobaczyć ogromny, zewnętrzny wyświetlacz, który zajmuje niemalże połowę całego smartfona. Nie mam wątpliwości co do tego, że takie rozwiązanie wzbudzi spore zainteresowanie i wyróżni flagowca Motoroli na tle konkurencji.

Data premiery urządzenia pozostaje nieznana, ale jeśli marka planuje powtórzyć zeszłoroczny termin prezentacji, to światowy debiut smartfona powinien nastąpić pod koniec roku. Urządzenie będzie więc bezpośrednim konkurentem Galaxy Z Flipa 5, którego premiera najprawdopodobniej nastąpi w okresie wakacyjnym.