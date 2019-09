Motorola może jeszcze w tym roku zapowiedzieć premierę składanego Razr

O Motorola Razr słyszymy już od dawna. Najnowsze przecieki sugerują, że producent jeszcze przed końcem roku poda oficjalną datę premiery swojego składanego smartfona.

Według poprzednich plotek, jakie słyszeliśmy na ten temat, była informacja, że składany Razr ma posiadać składaną konstrukcję - podobną do tej znanej z modelu Razr V3 - ale w środku zamiast małego ekranu i klawiatury numerycznej znajdzie się elastyczny wyświetlacz. Odwrotnie niż np. w Galaxy Fold, tutaj składaniem będzie się nie powiększać, a zmniejszać wyświetlacz o 50%. A kiedy to wszystko? Dziennikarze portalu CNET dostali informację od pracownika Motoroli, że nastąpi to jeszcze w tym roku - ma zostać zaprezentowany pierwszy działający model oraz podana ostateczna data premiery.

Zdaniem tego samego źródła, Razr ma korzystać z procesora Snapdragon 670 lub Snapdragon 710, być wyposażony w 4/6 GB RAM i mieć wyświetlacz OLED 6,2". Po rozłożeniu drugi wyświetlacz służy jako trackpad, po złożeniu - może wyświetlać ikonki i powiadomienia. No cóż, póki co to tylko przecieki, ale biorąc pod uwagę fakt, jak długo Motorola pracuje nad tym urządzeniem, można przyjąć, że są one prawdopodobne. Tym bardziej, że w sierpniu inny przeciek podawał jako datę premiery w USA grudzień 2019.