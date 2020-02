Motorola odpiera zarzuty - ekran Razr odpowiednio wytrzymały

Pierwsze egzemplarze Motoroli Razr już został zepsute. Według producenta ekran posiada odpowiednią wytrzymałość.

Każda premiera składanego smartfona z góry staję się bardzo gorąca. Po wydarzeniu, na którym przedstawiane jest urządzenie mija trochę czasu, po czym nowy smartfon trafia do sklepów. Właśnie wtedy najczęściej dochodzi do rozczarowania, ponieważ technologia produkcji elastycznych ekranów nie jest jeszcze tak doskonała, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Nie inaczej jest w przypadku najnowszej Motoroli Razr. Producent zareagował na informacje o złuszczającym się na zawiasie elastycznym ekranie AMOLED w swoim najnowszym, składanym smartfonie. Wszystko zaczęło się od portalu Input Magazine, który doniósł, że zakupione przez nich urządzenie Moto Razr posiada plastikowy składany wyświetlacz OLED, który łamie się i odkleja przy zawiasie.

W związku z zaistniałą sytuacją Motorola zdecydował się na wydanie oficjalnego oświadczenia, w którym to stwierdza, że ma pełne zaufanie do wyświetlacza stosowanego w Motoroli Razr, a kwestia odklejania się spowodowana musi być niewłaściwym użytkowaniem. Dodatkowy cios Motorola otrzymała ze strony szanowanego w branży portalu Cnet, który przeprowadził test wytrzymałości najnowszego smartfona. W teście FoldBot Motorola Razr poddała się po zaledwie 27 tysiącach cykli rozłożenia i złożenia.

Po opublikowanych informacjach Motorola zaczęła się tłumaczyć. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiono metodykę testów wyświetlacza oraz nadmieniono, że jeżeli ulegnie on awarii podczas normalnego użytkowania to zostanie wymieniony na gwarancji.

Podczas, gdy Motorola uważa, że ekran w Razr jest wystarczająco dopracowany i wytrzymały pierwsi użytkownicy raportują, że wcale tak nie jest. Redaktorzy Input Magazine pokazali zdjęcie Moto Razr z uszkodzonym ekranem. Według ich relacji udali się z telefonem na zewnątrz przy niskich temperaturach, aby wykonać fotografie testowe. Po powrocie do pomieszczenia ekran w Motoroli Razr rozwarstwił się. Jest to sprzeczne z informacją producenta, który donosi, że ekran posiada możliwość pracy w temperaturach od -20 do +60 stopni Celsiusa.

