Motorola ofiarą COVID-19 - premiera Moto Razr 2 dopiero w 2021 roku

Rynek składanych smartfonów ostatnimi czasy nieco podupadł. Wszystkiemu winna jest pandemia COVID-19, która spowodowała masę opóźnień, a na dodatek w niepewnych czasach mało który konsument jest zainteresowany wydaniem wielu tysięcy złotych na nowego smartfona.

Oczekuje się, że w tym roku na rynku pojawią się jeszcze co najmniej dwa składane smartfony produkowane przez Samsunga. Mowa o Galaxy Fold drugiej generacji oraz odświeżonym Galaxy Z Flip z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 oraz modemem sieci 5G.

Do premiery nowego, składanego smartfona szykuje się również Motorola, która ma zaprezentować udoskonaloną wersję kultowego modelu Razr.

Pierwsza generacja składanej Razr została zaprezentowana pod koniec 2019 roku, ale debiut rynkowy został odroczony do początku 2020 roku. Następca kultowej Razr V3 został zaprezentowany w naszym kraju, ale dostępny jest w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Najnowsze informacje wskazują, że Motorola opóźniła premierę Razr drugiej generacji do 2021 roku.

Motorola prezentują pierwszą generację składanej Moto Razr wiele zaryzykowała. Firma postawiła na konstrukcję telefonu z klapką, która szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Odpowiedzią na najnowszą Razr jest zaprezentowany kilka miesięcy później Galaxy Z Flip.

Motorola widząc potencjał rynkowy Moto Razr szybko przystąpiła do projektowania drugiej generacji urządzenia, które pozbędzie się największych wad konstrukcji.

Nowa Razr ma zostać wyposażona w układ Snapdragon 765 lub jego następcę oraz modem sieci 5G.

Motorola Razr 2020 miała zadebiutować około rok po prezentacji pierwszego modelu. Niestety Ross Young z Display Suppy Chain Consultants twierdzi, że premiera smartfona zostanie opóźniona do 2021 roku. Wszystko przez opóźnienia wywołane pandemią COVID-19.

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021.