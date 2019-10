Motorola ogłasza One Macro, Moto G8 Plus, Moto G8 Play oraz Moto E6 Play

Koniec spekulacji i dociekań - oto oficjalnie zaprezentowane, cztery nowe modele Motoroli.

Motorola One Macro

Motorola One Macro to smartfon z dedykowanym obiektywem do wykonywania zdjęć niewielkich obiektów z bliska - jak podaje producent, minimalny dystans to 2 cm. Ma on 6,2-calowy wyświetlacz Max Vision HD+ o proporcjach 19:9, pokazujący obraz w jakości Full HD, a pod obudową znajdziemy 4GB RAM, 64GB pamięci i baterię 4000 mAh.

Inne ważne elementy to:

Procesor to 8-rdzeniowy MediaTek Helio P70 o częstotliwości taktowania 2,0 GHz z układem graficznym Mali-G72 o częstotliwości taktowania 900 Mhz. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android Pie .

o częstotliwości taktowania 2,0 GHz z układem graficznym o częstotliwości taktowania 900 Mhz. Smartfon działa pod kontrolą systemu . Aparat tylny to: 13 MP sensor główny (przysłona f2,0; piksele 1,22 µm) z laserowy autofocusem, 2 MP sensor głębi (przysłona f2,2; piksele 1,75 µm), 2 MP układ soczewek makro (przysłona f2,2; piksele 1,75 µm), do tego lampa błyskowa LED oraz PDAF (autofocus z detekcją fazy)

(autofocus z detekcją fazy) Aparat przedni to z kolei 8 MP; przysłona f2,2; piksele 1,12 µm; lampa błyskowa

Motorola One Macro jest od dziś do nabycia w Polsce i innych krajach Europy oraz w Brazylii, Meksyku, Australii i Indiach. Cena: 899 zł.

Moto G8 Plus

Moto G8 Plus ma aparaty wspierane przez technologię Quad Pixel, która łączy 4 piksele w 1 duży piksel, aby zwiększyć czułość na światło. To znaczy, że matryca głównego aparatu o rozdzielczości 48 Mpx, ultraszerokokątna kamera akcji i aparat do selfie 25 Mpx powinny umożliwić w każdym świetle uzyskać jasne, szczegółowe zdjęcia i wideo. Pisząc bardziej technicznie, tylny aparat to:

główna matryca 48 Mpx (f/1,7, technologia Quad Pixel, 1,6 um)

matryca z czujnikiem głębi 5 Mpx (f/2,2, 1,12 um)

kamera akcji (matryca 16 Mpx, f/2,2, technologia Quad Pixel, 2,0 um, dedykowane ultraszerokokątne wideo FOV 117°).

Co poza tym? Ekran 6,3” Max Vision FHD+ z proporcjami obrazu 19:9, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 (2,0 GHz) i GPU Adreno 610, 4GB RAM, pamięć wewnętrzna 64 GB z obsługą karty microSD (do 512 GB). Mamy tu akumulator 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania TurboPower - zdaniem Motoroli pozwoli to naładować telefon w 15 sekund tak, że będzie można korzystać z niego przez osiem godzin. Telefon wejdzie na razie do sprzedaży w Brazylii, Meksyku i Indiach, w Europie będzie dostępny na koniec miesiąca. Jego cena to 269 euro (ok. 1150 zł) i jest dostępny w wersjach kolorystycznych Cosmic Blue oraz Crystal Pink.

Moto G8 Play

Moto G8 Play to wyświetlacz Max Vision 6,2" z obrazem HD i mający działać o 30% szybciej, niż poprzednik, czyli Moto G7 Play. Jest to budżetowiec z ekranem IPS 6,2", napędzany procesorem MediaTek Helio P70 i z 2GB RAM. Przygotowano 32GB pamięci, którą można powiększyć kartami microSD, a aparat tylny to trzy obiektywy: 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Tu również znajdziemy baterię 4000 mAh. Telefon będzie dostępny od jutra w Ameryce Południowej, jednak ceny nie podano, podobno jak planów dla reszty świata.

Moto E6 Play

Ostatnia nowość to budżetowy Moto E6 Play. mamy tu ekran 5,5" HD+, 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6739 (1,5 GHz) z 2GB RAM i 32 GB z możliwością rozszerzenia do 256 GB za pomocą karty microSD, a także baterię 3000 mAh. Aparat tylny to 13 Mpx; f 2,2; lampa błyskowa LED; PDAF (autofocus z detekcją fazy), przedni: 5 Mpx, f 2,2, piksele 1,12 um.

Model ten będzie dostępny w Brazylii i Meksyku, do Europy zawita pod koniec miesiąca, a jego cena sugerowana to 109 euro (ok. 470 zł).