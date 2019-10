Motorola planuje prezentacje flagowego smartfona

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Po wczorajszej premierze nowych telefonów z niższego segmentu Motorola ponoć planuje wprowadzić na rynek flagowe urządzenie i wrócić do swoich korzeni. Przypominamy, że amerykańskie przedsiębiorstwo zostało wykupione najpierw przez Google, a później Lenovo i obecnie z powodzeniem zajmuje się produkcją urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej. W asortymencie Motoroli brakuje w pełni flagowego modelu, który mógłby konkurować z iPhone'm oraz innymi drogimi smartfonami z Androidem, jak Galaxy S10 lub Galaxy Note 10.

Źródło: techadvisor

Ostatni flagowiec z prawdziwego zdarzenia produkcji Motoroli to model Z2 Force zaprezentowany w 2017 roku. Kolejne generacje posiadały już podzespoły z średniej półki.

Bardzo możliwe, że Moto planuje powrót do produkcji flagowych modeli. Pierwszym telefonem tego typu może być składana Moto Razr, która zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Obecnie Motorola opiera swoją linię na modelach z serii E, G, One oraz najwyższej Z. Mimo tego, że smartfony Moto Z pozycjonowane są najwyżej to nadal posiadają podzespoły typowe dla średniaków.

Mamy nadzieję, że Motorola faktycznie planuje powrót do gry. Smartfony tej firmy od kilku lat cechują się ciekawymi funkcjami, przemyślaną konstrukcją oraz prostym, lekkim i sprawnie działającym systemem. Jeżeli Moto projektuje flagowego smartfona to z pewnością musi skupić się na funkcjach fotograficznych. Poprzednie Moto Z zawsze odstawały pod tym względem od konkurencji.