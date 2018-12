Motorola - podsumowanie i sukcesy roku 2018

Rok 2018 obfitował w doniosłe wydarzenia w Motoroli. Marka wprowadziła na rynek najnowsze urządzenie z flagowej rodziny — Moto G6, weszła do historii jako pierwszy producent, który przy użyciu modułowej technologii łączy użytkowników z siecią 5G, a także obchodziła okrągłą rocznicę swojego istnienia.

Moto G6 i Moto E5

Pięć lat temu Motorola postanowiła wypełnić przestrzeń na rynku smartfonów i zaoferować urządzenia wysokiej jakości, w cenie przystępnej dla większego grona użytkowników. Musiały to być smartfony aktualne, z najnowszymi technologiami i zaprojektowane w tym samym roku, a nie przecenione zeszłoroczne modele. W tym roku tradycję tę kontynuowały najnowsze generacje rodzin Moto G i Moto E. Urządzenia te zawierają innowacje, na których najbardziej zależy użytkownikom, są jeszcze inteligentniejsze od poprzedników, a szczególny nacisk położono na jakość wyświetlacza, design i zasilanie. Mają szybkość i moc procesorów Qualcomm Snapdragon, działają z systemem Android 8.0 Oreo, a przydatne ulepszenia Moto umożliwiają korzystanie ze sztucznej inteligencji. Potrzeby osób poszukujących inteligentnego aparatu i wysokiej wydajności zaspokoi Moto G6 Plus. Na osoby kreatywne i lubiące robić wrażenie czeka G6, a rozrywki bez konieczności doładowywania baterii w ciągu dnia dostarczy Moto G6Play.

Z3 Play - średni segment klasy premium

Wprowadzony do sprzedaży w tym roku Moto Z3 Play to urządzenie najwyższej klasy dostępne dla wszystkich użytkowników. Ten model wyróżnia się nie tylko wysoką jakością i najnowszymi, nieodzownymi funkcjami, ale i zaskakującym, aż 40-godzinnym czasem działania baterii z dodanym w komplecie modułem motomod powerpack. Rodzina moto z i motomods pokonują ograniczenia typowe dla zwykłych smartfonów i umożliwiają błyskawiczne dodawanie nowych funkcji. Modułowa technologia zmienia Moto Z3Play w unikatowe urządzenia przystosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

5G Motomod - na kartach historii

A skoro już mówimy o moto modach, to od dwóch lat Motorola rozszerza możliwości smartfonów o lepsze funkcje fotograficzne i audio czy dłużej działającą baterię. W tym roku marka udostępniła pełny potencjał platformy motomods, wprowadzając na rynek jako pierwszy producent technologię z 5G. Sieci 5G działają nawet 10 razy szybciej od dotychczasowych sieci komórkowych, z mniejszym poziomem opóźnień i większą przepustowością. Dostęp do nich poprawi jakość łączności mobilnej i znacznie zwiększy możliwości smartfonów.

W listopadzie Motorola odniosła kolejny ogromny sukces w realizacji tej inicjatywy. W komercyjnej sieci 3GPP 5G New Radio (NR) w Providence w stanie Rhode Island (USA), w paśmie 28 GHz operatora Verizon udało się pomyślnie przeprowadzić pierwszy test transmisji danych przy użyciu smartfonamoto z3 z modułem 5G motomod™ — takich samych urządzeń, jakich będą używać abonenci sieci 5G Verizon. Jest to najnowszy z serii tegorocznych sukcesów Verizon i partnerów technologicznych tego operatora, którzy dążą do udostępnienia komercyjnej usługi 5G w 2019 r.

Motorola One

W tym roku rodzina Motorola powiększyła się o Motorola One. Nowe urządzenie zapewnia łączność, łatwą obsługę oraz bezpieczeństwo danych i jest gotowe na wszelkie nieoczekiwane sytuacje. Ma pojemniejszą baterię i pamięć na zdjęcia oraz pliki wideo, a także lepsze zabezpieczenia. Jest inteligentna, prosta w obsłudze i dostosowuje się do użytkownika.

90-lecie Motoroli

Wszystkie te osiągnięcia Motorola świętowała w roku, w którym 25 września obchodziła swoją okrągłą, już 90. rocznicę. Tego dnia w 1928 roku bracia Paul i Joseph Galvin nadali osobowość prawną spółce założycielskiej Motoroli — Galvin Manufacturing Corporation. Zatrudniała ona pięciu pracowników i miała tylko jeden produkt. Dziewięć dekad Motoroli obfitowało w sukcesy i okazje do świętowania. Od telefonów samochodowych po komórki z klapką i smartfony, a także od pierwszego SMS-a po pierwszą transmisję danych w sieci 5G, marka pozostała wierna swojemu celowi — pokonywaniu barier innowacyjności i oferowaniu użytkownikom najlepszych technologii w najprostszym formacie.