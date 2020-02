Motorola pracuje nad flagowcem z zakrzywionym ekranem

Motorola na ten rok szykuje sporo modeli - w tym G8 Power i G8 Stylus. Właśnie wyciekły informacje o kolejnym smartfonie marki.

Motorola obiecała w grudniu ubiegłego roku, że znowu zacznie produkować flagowce i słowa dotrzymuje. Mieliśmy informacje o Edge+, a co chwila przeciekają wieści o nowej linii Moto. Na tym jednak nie koniec. Jak podaje serwis XDA Developers, producent pracuje nad flagowcem z procesorem Snapdragon 765G 5G. Dlaczego akurat takim, a nie 865? Powód jest prosty - aby obniżyć koszty produkcji, co przełoży się na niższą cenę za urządzenie, a co za tym idzie - jego popularność wśród nabywców. Ma on mieć wyświetlacz typu waterfall, czyli rozlewający się na boki urządzenia, a jego wielkość to 6,67". Częstotliwość odświeżania ekranu ma wynosić 90 Hz, a rozdzielczość - 1080p.

Być może jest to wspomniany wcześniej model Motorola Edge+, ale może być to całkiem inny telefon. Zdaniem źródła przecieków, ma on mieć 12GB RAM i baterię 4660 mAh. XDA Developers sugeruje, że model ten może nazywać się Motorola One 5G 2020. Jest to o tyle istotne, że One w nazwie może sugerować specjalne dodatki. Na przykład One Action ma kamerę Action Cam.

Być może Motorola poinformuje o tym flagowcu podczas Mobile World Congress (MWC), gdzie ma prezentować swoje smartfony na bieżący rok. Jednak widać wyraźnie, że producent mocno pracuje nad tym, aby stać się jednym z liczących graczy na rynku.

Źródło: XDA Developers