Motorola pracuje nad smartfonem ze stylusem

Motorola walczy ostro o odzyskanie swojego miejsca na rynku. Pojawił się właśnie przeciek dotyczący nowego smartfona, nad którym pracuje.

Motorola nie miała dobrych ostatnich lat - jej udziały w rynku średników oraz flagowców bardzo mocno spadły. Marka, której właścicielem jest obecnie Lenovo, przegrywa z Huawei, Xiaomi i innymi producentami. Jednak zaczyna walkę o większą obecność na rynku - teraz do sprzedaży wejdzie składany Razr, pojawił się przeciek o szykowanym flagowcu Edge+, a teraz kolejny - o smartfonie ze stylusem. Zawdzięczamy go znanemu specjaliście od przecieków - jest nim Evan Blass, który opublikował powyższy render na swom Twitterze.

Evan Blass (konto @evleaks) twierdzi, że ten właśnie model jest w produkcji, jednak nie ma na jego temat żadnych informacji. Widzimy tylko w lewym, górnym rogu, otwór na obiektyw aparatu przedniego, co pozwala wyświetlaczowi na wypełnienie większości frontu. Główka stylusa wygląda tak, jakby była przeznaczona do przyczepienia do smartfona. Niestety, render nie pokazuje telefonu ani z boku, ani z tyłu, więc póki co pozostaje to w sferze domysłów. W chwili obecnej ktoś, kto chce nabyć telefon i pisać po nim stylusem, ma do wyboru dwie opcje - Samsung Galaxy Note lub LG Stylo. Pojawienie się trzeciej opcji byłoby bardzo przyjemne i dawało większy wybór. Być może czegoś więcej dowiemy się na targach MWC w Barcelonie.