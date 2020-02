Motorola prezentuje oficjalnie moto g stylus oraz moto g power

Nie czekając na targi MWC, Motorola zaprezentowała oficjalnie dwa nowe smartfony. moto g stylus oraz moto g power to ciekawe średniaki.

Koniec z plotkami i przeciekami - Motorola zaprezentowała wszystko i zauważmy od razu, że modele te nie mają jednak G8 w nazwach, jak wynikało wcześniej z przecieków. Mówi się, że producent już nigdy nie będzie numerować swoich modeli. No cóż - zobaczymy. Tak czy owak oba zaliczają się do rodziny moto g8. W obu jednostka centralna to procesor Snapdragon 665 z 4GB RAM, wyświetlacze to 6,4" z jakością obrazu Full HD+ oraz otworami na obiektyw aparatu przedniego. Model g stylus wyposażono w 128GB pamięci, a moto g power (zdjęcie powyżej) w 64GB. Oczywiście pierwszy smartfon otrzymujemy ze stylusem, którego można używać m.in. w nowej aplikacji systemowej Moto App.

moto g stylus

W smartfonie ze stylusem zamontowano tylny aparat z trzema obiektywami: główny 48 Mpix (f/1.7), 16 Mpix Action Cam oraz 2 Mpix Macro Vision. Action Cam to obiektyw ultraszerokokątny, umożliwiający nagrywanie klipów wideo 1080p przy 30fps, ale główny pozwala na zapis obrazu w jakoścu 4K 30fps lub 1080p 60fps. moto g stylus zasila bateria 4000 aAh, wspierająca szybkie ładowanie 15W, a przy moto g power jest to akumulator 5000 mAh. Inną konstrukcję ma aparat tylny - główny obiektyw to 16 Mpix (f/1.7), szerokokatny 8 Mpix, a makro to 2 Mpix.

A za ile to wszystko? ceny podane przez producenta wynoszą 299,99 USD (ok. 1200 zł) za moto g stylus raz 249,99 USD (ok. 975 zł) za stylus.