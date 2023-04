Motorola produkuje obecnie jedne z najciekawszych budżetowców na rynku

Moje ostatnie testy smartfonów popularnej marki doprowadziły mnie do wniosków, którymi sam jestem nieco zaskoczony.

Przyznam, że jeszcze jakiś czas temu Motorola nie kojarzyła mi się tak właściwie z niczym ciekawym. Uważałem, że marka nie tylko nie wyróżnia się na tle konkurencji, ale i wydaje urządzenia, które są po prostu nudne. Pierwszym krokiem w kierunku zmiany mojego podejścia były testy modelu Edge 30 Fusion, czyli średniopółkowego smartfona, który w dniu swojej premiery konkurował z modelem 12T od Xiaomi. Przyznam, że smartfon od samego początku urzekł mnie swoją smukłą konstrukcją oraz bardzo solidną jakością wykonania. To jednak zupełnie inny element urządzenia sprawił, że doceniłem współczesne smartfony Motoroli - mam w tym miejscu na myśli oprogramowanie.

Motorola g73 5G

Cena: 1399 zł / Link

Większość popularnych producentów, takich jak Samsung, Realme, Xiaomi czy OPPO, zdecydowało się pójść w kierunku dość ciężkich nakładek systemowych, które zawierają masę preinstalowanych aplikacji oraz funkcji. Część z nich jest oczywiście bardzo użyteczna, jak choćby gesty przyspieszające obsługę części opcji czy ekran krawędziowy. Wśród wgranych programów znajdziemy jednak równie dużo kompletnie bezużytecznych aplikacji (a czasem niestety również gier...), które niemalże od razu po pierwszym włączeniu smartfona, nadają się do usunięcia.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Z Motorolą sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ producent zdecydował się iść w kierunku niemalże czystego Androida - z małą ilością preinstalowanych aplikacji i programów. Taka lekka nakładka sprawia, że system działa o wiele sprawniej, a smartfon jest responsywny i wydajny. Niestety ma to również swoje wady, ponieważ na większości testowanych przeze mnie smartfonów Motoroli nie znalazłem opcji usypiania telefonu dwukrotnym tapnięciem w ekran czy opcji Always on Display (zamiast tego mamy tzw. Moto Display).

Motorola g53 5G

Cena: 999 zł / Link

W ostatnim czasie miałem okazję używać zarówno droższych flagowców tego producenta (model RAZR 2022 czy ThinkPhone), jak i średniopółkowców (Edge 30 Fusion) oraz smartfonów z niskiej półki cenowej (g53 5G, g73 5G, Edge 30 Neo). Tym co najmocniej zaskoczyło mnie podczas testów wyżej wymienionych modeli, był system, który niemalże na każdym z tych urządzeń działał równie dobrze. Oczywiście droższe smartfony były zdecydowanie płynniejsze, co wynikały także z lepszych podzespołów, ale muszę przyznać, że Motoroli udało się tak zoptymalizować swoje oprogramowanie, że przeskok z telefonu za 3000 zł na telefon za 1600 zł wcale nie sprawia, że nie mam ochoty używać tego tańszego modelu.

Motorola Edge 30 Neo

Cena: 1549 zł / Link

Wniosek, jaki nasuwa mi się na myśl po testach tych urządzeń, jest dosyć prosty. Omawiany przeze mnie producent jest w stanie wypuścić na rynek taniego smartfona z płynnie działającym systemem, który działa wydajnie i responsywnie. Jeśli więc - podobnie jak kiedyś ja - dawno zapomniałeś o Motoroli, a Twój aktualny budżetowiec Cię rozczarował, to zdecydowanie polecam dać jej urządzeniom drugą szansę. Subiektywnie uważam, że model Edge 30 Neo jest obecnie najciekawszą, relatywnie tanią, propozycją tego producenta, a w większości sklepów z elektroniką smartfon kosztuje około 1600 zł.