Motorola świętuje sprzedaż stu milionów telefonów Moto G

Motorola nie liczy się obecnie na rynku smartfonów tak, jak kiedyś, jednak fakt sprzedania 100 milionów urządzeń robi wrażenie. W związku z tym producent przygotował duże promocje - niestety, nie u nas.

Motorola ostatnio robi sobie dobrą prasę - czekamy na wejście na rynek składanego modelu Razr, ma pojawić się telefon ze stylusem - G Stylus, a także flagowiec Edge+. Dzisiaj na amerykańskiej stronie producenta pojawiła się informacja o przekroczeniu 100 milionów sprzedanych telefonów z rodzimy Moto G. Niestety, nie podał dokładnie, które modele najlepiej się sprzedają, ani jakie wyniki osiągnęły. Jednak w celu uczczenia tego sukcesu, użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych mogą skorzystać z dużych zniżek na telefony - nawet 100 dolarów mniej - a także zyskać darmowy telefon. Na polskiej stronie producenta nie mamy jeszcze żadnych promocji, a szkoda - być może doczekamy się jakiejś akcji w przyszłym tygodniu.

100 milionów sprzedanych telefonów to zapewne doskonała wieść dla Motoroli, która w tym roku chce zacząć bardziej liczyć się na rynku. Jak widać - jest do tego na jak najlepszej drodze, a atrakcyjne modele ma dopiero pokazać. Spodziewamy się, że zostaną one zaprezentowane na targach Mobile World Congress w Barcelonie.