Motorola zaprezentowała dwa niesamowite składaki. Razr 40 i Razr 40 Ultra mogą namieszać na rynku

Kolejna odsłona popularnego składaka od Motoroli tym razem wchodzi na rynek w dwóch wersjach. Obu Razrom warto przyjrzeć się uważniej.

Spis treści

Motorola od kilku lat konsekwentnie dopracowuje swój projekt składanego smartfona. Firma skupia się na jednym designie, który cały czas nawiązuje do najpopularniejszego modelu w swojej historii - składanej Motoroli Razr z 2004 roku. Ze względu na to producent nie skupia się na składakach podobnych do Galaxy Folda czy też nowego Pixel Folda, a raczej stawia na modele z klasyczną klapką.

1 czerwca zaprezentowane zostały dwa kolejne telefony z rodziny razr, które wprowadzają kolejne nowości i możliwości do tej serii. Z jednej strony na rynek wchodzi model razr 40 ultra, który ma być przedstawicielem wyższej półki smartfonów. Z drugiej strony motorola prezentuje także model razr 40, który będzie jednym z najtańszych przedstawicieli składaków aktualnie dostępnych na rynku.

Zobacz również:

Motorola razr 40 ultra

Fot. Motorola

Wyższy model - razr 40 ultra - będzie mógł pochwalić się największym zewnętrznym ekranem spośród wszystkich składaków z klapką - aż 3,6" (oraz odświeżaniu 144 Hz). Ponadto, został on wyposażony w procesor Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 8 GB RAMu i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Dzięki technologi FlexView telefon będzie można dopasować do siebie i swojego sposobu użytkowaniu w każdym poziomie otwarcia klapki. Smartfon może służyć jako statyw, pomóc w lepszym czytaniu przepisów w czasie gotowania, czy też ustawić się odpowiednio do prowadzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym.

Dodatkowo, motorola skupiła się też na kilku nowych rozwiązaniach związanych z oprogramowaniem, dzięki którym korzystanie ze składanego telefonu będzie jeszcze wygodniejsze oraz bardziej unikalne, niż "zwykłego" smartfona. Są to między innymi panele, które po przesunięciu w lewo lub w prawo na zewnętrznym wyświetlaczu dają nam łatwy dostęp do najważniejszy funkcji telefonu. Między innymi warto tu zwrócić uwagę na panel Spotify, który pozwala na pełną kontrolę nad muzyką, a nawet wyświetlanie grafik albumów czy playlist.

Telefon jest też wyposażony w wewnętrzny ekran 6,9" o częstotliwości odświeżania a 165 Hz i jasności 1400 nitów. Dzięki nowemu zawiasowi w kształcie łezki telefon jest nie tylko wyjątkowo cienki, ale też niweluje on widoczny crease, czyli zagięcie składnego ekranu.

Fot. Motorola

Smartfon ma dwa aparaty na tylnej klapce - 12 MP aparat główny z OIS oraz 13 MP aparat szerokokątny z funkcją macro. Dzięki dużemu wyświetlaczowi zewnętrznemu, główny aparat może również służyć jako aparat do selfie, jednak po rozłożeniu telefonu wewnątrz znajdziemy także 32 MP kamerkę do wideorozmów.

Nadchodzący telefon kosztuje 5499 zł. Do Polski trafi w trzech wariantach kolorystycznych: czarnej, morskiej oraz Viva Magenta - edycji sygnowanej kolorem roku Pantone. Telefon już teraz dostępny jest w przedsprzedaży, a od 15 czerwca znajdzie się też na półkach sklepowych.

Motorola razr 40

Fot. Motorola

Niższy model razr 40 może też pochwalić się kilkoma interesującymi nowinkami, jednak szczególnie ciekawa jest cena nadchodzącego smartfona. Już teraz wiemy, że w podstawowej konfiguracji będzie on kosztował 3999 zł, co czyni go najtańszym składanym telefonem na rynku. Motorola ewidentnie stara się, aby nowa technologia nie pozostała dostępna tylko dla osób z najgrubszymi portfelami.

Jednakże nie oznacza to wcale, że będzie to budżetowy telefon. Został on wyposażony w składany panel pOLED o przekątnej 6,9' i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Tutaj także znalazł się taki sam zawias w kształcie łezki, jak w wariancie ultra, dzięki czemu ekran nie powinien nosić dużych śladów zagięcia. Jednak sporą różnicą jest zewnętrzny ekran - w przypadku niższego modelu dostaje on panel OLED o przekątnej 1,5".

Fot. Motorola

Sercem tego modelu będzie średniopółkowy procesor Snapdragon 7 Gen 1 oraz 8 GB pamięci RAM, którą będzie można połączyć z 256 GB pamięci wewnętrznej. Główny aparat został wyposażony w matrycę o rozdzielczości 64 MP z OIS, jest on wspierany przez szerokokątny obiektyw 13 MP i wewnętrzny aparat do wideorozmów 32 MP.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty wejścia na rynek tego modelu w Polsce, jednak wiemy, że pojawi się on w trzech kolorach - zielonym, fioletowym oraz kremowym. Jak już wspominaliśmy, ma on kosztować 3999 zł .