Motorola zaprezentuje składanego smartfona Razr 13 listopada

Pierwszy składany telefon od Motoroli zadebiutuje za niespełna miesiąc.

Od dłuższego czasu słyszeliśmy w internecie wiele plotek na temat nowego składanego smartfona od Motoroli. Sprzęt ma nazywać się RAZR 2019 i nawiązywać do kultowych telefonów typu clamshell RAZR V3 i RAZR V8.

Źródło: gsmarena

Wszystko wskazuje na to, że smartfon zostanie w końcu oficjalnie zaprezentowany. Motorola wysłała zaproszenia dla mediów na premierę, która odbędzie się 13 listopada w centrum Los Angeles. W zaproszeniu wysłanym przez spółkę zależną od chińskiego Lenovo znajduje się obrazek GIF, który przedstawia wizerunek zawiasu starej Motoroli V3 przechodzący w coś, co może być zawiasem zastosowanym w tegorocznym modelu.

Zaproszenie zawiera również frazę "You're going to flip" oraz informuje, że 13 listopada możemy oczekiwać odsłonięcia ikony wynalezionej na nowo.

Według dotychczasowych informacji RAZR 2019 ma posiadać dwa wyświetlacze i być napędzana przez średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 710. Urządzenie ma być oferowane w dwóch konfiguracjach z 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz z 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W obudowie znalazło się także miejsce dla niezbyt dużej baterii o pojemności 2730 mAh.

Plotka głosi, ze RAZR 2019 ma kosztować około 1500 dolarów. Aby ją potwierdzić musimy zaczekać do 13 listopada na oficjalne odsłonięcie telefonu.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola faktycznie zamierza zaprezentować składany telefon, ale standardowo zrobi to po swojemu. Amerykańska firma ma chyba największe doświadczenie na rynku w produkcji telefonów z klapką, z których kiedyś słynęła. Wydaje się, że Motorola pragnie wrócić do korzeni i na nowo zrewolucjonizować rynek. Tym razem celem nie są już telefony komórkowe, ale składane smartfony.

