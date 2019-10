Motorola zaprezentuje składany smartfon RAZR 2019

13 listopada Motorola zaprezentuje zapowiadany od dawna składak - RAZR 2019, którego rendery wyciekły już do sieci.

RAZR 2019 to model, który był zapowiadany wielokrotnie (jak dotąd bez końcówki "2019"), jednak wygląda na to, że Motorola wybrała w końcu zarówno finalną nazwę dla swego produktu, jak i go ukończyła. Zostanie on oficjalnie zaprezentowany 13 listopada, a więc za niecały miesiąc, na specjalnym pokazie, który odbędzie się w Los Angeles. Jego rendery zostały opublikowane jakiś czas temu w chińskiej sieci społecznościowej Wiebo, skąd szybko zniknęły. Jednak w internecie nic nie ginie i to właśnie one ilustrują ten tekst.

Motorola rozsyła zaproszenie na spotkanie, któremu towarzyszy dziwne wideo - pokazuje transformację starszego modelu RAZR w nowy. Niestety, zaproszeniu nie towarzyszą żadne informacje natury technicznej, a jedynie zapowiedzi, ze zobaczymy coś niezwykłego i nowatorskiego. Plotki i przecieki sugerują, że urządzenie będzie działać pod kontrolą procesora Snapdragon 710. Mają być dostępne dwa warianty: 4GB RAM/64GB pamięci oraz 6GB RAM/128GB pamięci. Oba ma zasilać akumulator o pojemności 2730 mAh, czyli niezbyt dużej. Podobno koszt składanego smartfona Motorola ma wynosić 1500 dolarów (ok. 6 tys. złotych). Czy to się potwierdzi - dowiemy się za niecały miesiąc.