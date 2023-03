Motorola znowu chce namieszać na rynku. Ten składak to mocna doza nostalgii

Kolejna wersja składanej Motoroli znowu postara się dotknąć nostalgicznych punktów. Chyba jej się to uda.

Jednym z pierwszych producentów telefonów, który z cała mocą wziął się za produkcję składanych smartfonów, była Motorola. Może to wydawać się dziwne, ze względu na to, że jest to relatywnie mała marka, jednak patrząc na jej historię to skupienie na składakach nie powinno dziwić. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu ulubionym i najbardziej upragnionym telefonem większości osób była właśnie składana Motorola RAZR. Nie ma wiec się co dziwić, że firma stara się powtórzyć ten sukces z nową technologią.

Pierwsze wersje nowego RAZRa spotkały się raczej z ciepłym przyjęciem, chociaż Motoroli nieraz zarzucano umieszczanie w swoich flagowcach zbyt słabych podzespołów. Zmieniło się to w tym roku, kiedy na rynek wyszedł bardzo dobry - i mocny - RAZR 2022. Producent ewidentnie chce pójść za ciosem i już przygotowuje kolejną wersję RAZR 2023, która ma przynieść kilka zmian i na pierwszym zdobytym zdjęciu prezentuje się bardzo nostalgicznie.

Zobacz również:

Fot. 91mobiles

Pierwszy przeciek, na którym zobaczyliśmy Motorole RAZR 2023, został zaprezentowany przez stronę 91mobiles. Według jej informacji, nowy telefon będzie nawiązywał do swojego znanego poprzednika nie tylko przez mechanizm składania, ale też kolorem. Tym razem RAZRa 2023 na zdjęciu zobaczyliśmy w połowie w różowym kolorze, bardzo przypominającym modny kiedyś róż pierwszego składaka Motoroli

Fot. 91mobiles Fot. Telefon.de

Widać więc, że nie tylko dolna połowa telefonu, ale także boczne przyciski otrzymają ten wyraźny akcent kolorystyczny Możemy się też spodziewać, że telefon będzie dostępny również w innych kolorach - może nawet w podobnie nostalgicznym srebrnym, znanym z innych wersji pierwszego RAZRa?

