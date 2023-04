Motus PRO10 2022 na majówkę w świetnej promocji! Taka hulajnoga elektryczna zabierze nas wszędzie

Motus przygotował świetną promocję na wielozadaniową hulajnogę elektryczną Motus PRO10 2022. To idealny pojazd na majówkowe przygody.

Hulajnogi elektryczne zawładnęły polskimi miastami jako jedne z ulubionych środków transportu osobistego. Trudno się dziwić ich popularności - są zawsze pod ręką, nie zajmują wiele miejsca i bardzo łatwo je schować czy nawet zabrać ze sobą do sklepu, czy też do pracy. Dzięki temu są bardziej poręczne od roweru i łatwiej o przechowywanie ich, czy też manewrowanie po nieraz zatłoczonych miejskich zakamarkach.

Często korzystamy z możliwości wypożyczenia takiego sprzętu, a coraz więcej osób decyduje się także na zakup własnego jednośladu. Dzięki temu zawsze możemy mieć hulajnogę przy sobie, ale też możemy wybrać sprzęt dostosowany do swoich potrzeb, a nie tylko spełniający z góry ustalone wymagania firm zajmujących się ich wynajmem.

Teraz firma Motus przygotowała super promocję, dzięki której jedną z najpopularniejszych hulajnóg tego producenta możemy kupić zdecydowanie taniej. Jest to idealna propozycja na majówkę, gdyż przeceniony Motus PRO10 2022 to nie tylko hulajnoga miejska, ale też sprzęt, który poradzi sobie nawet w bardziej wymagającym terenie dzięki kilku interesującym usprawnieniom. Możemy więc pokusić się na wyprawę weekendową, na którą zabierze nas właśnie nowa hulajnoga.

Motus PRO10 ma wiele asów w rękawie, jednak warto zacząć od układu napędowego, dzięki któremu hulajnoga dysponuje dużym przyspieszeniem i sporym zapasem mocy. Do naszej dyspozycji będzie bezszczotkowy silnik elektryczny o mocy maksymalnej do 810 W. Nie musimy więc obawiać się bardziej stromych wzniesień czy zabierania ze sobą cięższego plecaka - pojazd bez problemu poradzi sobie z wymagającymi warunkami. Co więcej, dzięki wbudowanej baterii 18 Ah 48 V możemy być pewni, że na pewno dojedziemy do wybranego miejsca, gdyż takie ogniwo zapewnia maksymalny zasięg na poziomie 70 km.

Jednak sam silnik to nie wszystko. Ten model wyposażony jest również w dwa amortyzatory wahaczowe, które świetnie poradzą sobie z nierównościami na miejskich chodnikach, jak i w cięższym terenie, takim jak leśne ścieżki czy szutrowe ulice. W połączeniu z dwoma hamulcami tarczowymi sprawia to, że wsiadając na Motus PRO10, nie musimy obawiać się jazdy ani w warunkach miejskich, ani na bardziej wymagających ścieżkach.

Producent zadbał także o komfort użytkowania. Warto na początku wspomnieć o trybach jazdy - poza trzema standardowymi prędkościami oferującymi 6 km/h, 15 km/h oraz 20 km/h, mamy też specjalny tryb pieszy, w którym hulajnoga będzie poruszać się z prędkością 5 km/h bez konieczności wciskania gazu - dzięki temu jej prowadzenie czy poruszanie się w większym tłumie będzie zdecydowanie prostsze. Co więcej, wszystkie informacje o naszej prędkości i innych parametrach jazdy szybko sprawdzimy na czytelnym, jasnym wyświetlaczu LCD.

Poza tym do naszej dyspozycji jest szeroki podest, a także kierownica o regulowanej wysokości - dzięki niej na Motusie PRO10 każdy poczuje się swobodnie i komfortowo, bez względu na swój wzrost. Ponadto znajdziemy tu również wyprofilowane rączki i łatwy dostęp do zmiany biegów, hamulców czy też gazu.

Już teraz Motus PRO10 2022 jest przeceniony aż o 1000 zł - kupimy go w świetnej cenie wynoszącej 3999 zł. Trzeba jednak się pospieszyć, ponieważ ten rabat obowiązuje jedynie w dniach 28.04-03.05. Warto więc poświęcić chwilę majówki na zapoznanie się z tą świetną promocją prosto na stronie producenta.

Warto wspomnieć, że znajdziemy tam również kilka interesujących dodatków do hulajnogi - na przykład możliwość wyposażenia jej w stacyjkę, czy też dodatkowego uszczelnienia przed zachlapaniem. Co więcej, w czasie trwania promocji każda osoba decydująca się na zakup hulajnogi przegląd zerowy sprzętu otrzyma w cenie zakupu.

Jeśli jednak model Motus 10 Pro 2022 nie przypadnie Wam do gustu, firma ma w zanadrzu jeszcze wiele innych wariantów hulajnóg elektrycznych, które spełniają bardzo różne wymagania użytkowników. Warto więc zapoznać się także z nimi:

