Motywy MIUI wracają do Europy

Po wprowadzeniu RODO, w listopadzie 2018 roku Xiaomi zaktualizowało firmware swojej autorskiej nakładki. Efektem były zniknięcie tematów. Teraz wiadomo, że powrócą.

Xiaomi musiało usunąć tematy z Europy na skutek RODO. Problemem było to, że wiele z nich miało imię i nazwisko twórcy. Choć może brzmi to nieco absurdalnie, podlegają one ustawie o ochronie danych osobowych, a więc producent nie miał wyjścia i Motywy MIUI zostały wycofane z oprogramowania telefonów w 28 krajach Europy, w tym Polsce. A co zmienia się teraz, że mogą powrócić? Informacja o tym to nie plotka ani przeciek, a pochodzi z bloga francuskiego oddziału producenta. Tematy zostały po prostu tak zmienione, aby być w zgodzie z przepisami, dlatego użytkownicy MIUI będą mogli ponownie używać tematów, a także dedykowanych ikonek, dźwięków i tapet. Od kiedy? Xiaomi twierdzi, że już są dostępne.

Aby korzystać z tematów, należy wejść na stronę producenta i po prostu je pobrać. Pojawi się specjalny dział, zawierający tematy oraz wspomniane dodatki -w chwili pisania tego tekstu nie ma go jeszcze na polskiej witrynie marki. Można jednak skorzystać z nich dzięki aplikacji społecznościowej Xiaomi - umożliwia ona również wysyłanie własnych propozycji. Na razie jednak usługa ma być ograniczona tylko do "wybranych modeli".