Mount & Blade 2: Bannerlord na obszernym gameplay'u

Długo wyczekiwana kontynuacja Mount & Blade nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Do sieci trafił obszerny materiał z rozgrywki w Mount & Blade 2: Bannerlord.

Mount & Blade 2: Bannerlord to pełnoprawna kontynuacja gry Mount & Blade z 2008 roku, autorstwa tureckiego studia TaleWorlds. Redakcja serwisu IGN miała okazję zapoznać się z tytułem i podzieliła się z nami 10 minutowym gameplay'em, na którym możemy zobaczyć zapis pełnego meczu w sieciowym trybie Skirmish. Całość jest dostępna w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę.

Trzeba przyznać, że powyższy materiał prezentuje się naprawdę dobrze, szczególnie, że pochodzi on z wczesnej wersji beta. Mount & Blade 2: Bannerlord to połączenie gry akcji, strategii oraz RPG. Twórcy przygotowali dla nas ogromy, otwarty świat, w którym będziemy rekrutować wojowników do naszej armii, toczyć zażarte bitwy oraz wykonywać liczne zadania powiązane z główną historią gry. Do naszej dyspozycji otrzymamy rozbudowany kreator postaci oraz bogaty arsenał oręża, w którego skład wchodzić będzie: broń biała, miotana, a także miotająca (łuki, kusze).

Mount & Blade 2: Bannerlord oprócz kampanii fabularnej posiadać będzie również rozbudowany tryb sieciowy. Jeśli chcielibyście wypróbować go przed premierą, to możecie zapisać się do testów beta trybu wieloosobowego na oficjalnej stronie gry.

Studio TaleWorlds już wcześniej ujawniło, że Mount & Blade 2: Bannerlord zadebiutuje na platformie Steam (w ramach wczesnego dostępu) w marcu 2020 roku.

źródło: ign.com